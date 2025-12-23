Eusko Jaurlaritza
Eusko Legebiltzarrak 2026rako aurrekontuak onartu ditu, oposizio osoaren ezezkoarekin

Gobernuko kideen (EAJ eta PSE-EE) gehiengo absolutuari esker egin dute aurrera, eta aurrekontuak 16,3 milioi eurokoak izango dira, aurtengoak baino % 4,1 gehiago.

VITORIA, 23/12/2025.- Los presupuestos vascos de 2026 reciben este martes su aprobación definitiva en una sesión plenaria ordinaria, en la que saldrán adelante con el apoyo de los dos partidos que gobiernan Euskadi en coalición, PNV y PSE-EE, que suman mayoría absoluta, y con el rechazo de toda la oposición. Adrián Ruiz-Hierro /EFE

Osoko bilkura, Eusko Legebiltzarrean. Argazkia: EFE

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Eusko Legebiltzarrak 2026rako Eusko Jaurlaritzaren aurrekontuak onartu ditu astearte honetan, EAJren eta PSE-EEren gehiengo absolutuari esker.

Bigarren urtez jarraian, Imanol Pradalesen gobernuak bakarrik atera ditu aurrera bere kontuak, eta hurrengo ekitaldirako 16.378 milioi euro izango dituzte, aurten baino % 4,1 gehiago. Kopuru horri 935 milioi gehitu behar zaizkio, aparteko inbertsioetarako.

Oposizioko talde guztiek aurpegiratu diote Eusko Jaurlaritzari inoiz ez duela negoziatzeko benetako asmorik izan, Voxekin izan ezik talde guztiekin elkarrizketarako erronda egin duen arren.

Oposizio osoa, aurka

Pello Otxandiano EH Bilduren bozeramaileak bere koalizioak etxebizitzaren alorrean egindako proposamena defendatu du, eta EAJri "akordio nazionalak" eskatzeko aprobetxatu du. "Interes alderdikoiak eta elektoralistak alde batera utzi behar dira. Lankidetza egon behar da, bestela gure herriaren kalterako izango da", deitoratu du.

Alvaro Gochi popularrak azpimarratu duenez, bere alderdiak ez ditu aurrekontuak babestu "autonomoak ahaztu egin" dituztelako, "arau fiskalak" ez dituztelako "betetzen" eta dirua ez dutelako "babesten".

Jon Hernandez Sumarren legebiltzarkidearen ustez, "kutsu sozialista duten EAJren aurrekontuak" dira, eta "publikoa merkatuaren arauekiko mendekotasuna lehenesten den" sistemari erantzuten diote, "justizia fiskala" txertatu gabe.

Azkenik, Amaia Martinezek (Vox) "argi eta garbi" gaitzetsi ditu "euskal herritarrek bizi duten itolarri ekonomikoaren eguneroko errealitatetik deskonektatutako eredu batean" oinarritutako kontuak, "legez kanpoko immigrazioaren dei efekturako bozgorailu" baitira.

Zifra errealak “paradoxa kuantikoen” aldean

Eusko Jaurlaritza babesten duten taldeetatik, Alaitz Zabalak (EAJ) "herritarren benetako beharrei erantzuten dieten" aurrekontuen aurrean akordiorako "gogo gutxi eta prestutasun gutxi" izatea aurpegiratu dio oposizioari, eta Otxandianori erantzun dio bere alderdia legegintzaldia hasi zenetik "akordio guztietatik kanpo" geratu dela.

Ekain Rico sozialistak uste du oposizioa aurrekontuen aurka dagoela, aurrekontuek ezin dutelako "aurrerakoiak eta aldi berean erreakzionarioak" izan. "Batzuentzat gastua handitzen dute eta besteentzat ez dute behar adina gastatzen. Zifra errealak dira eta ez paradoxa kuantikoak ", azpimarratu du PSE-EEko legebiltzarkideak.

Gaur onartutako aurrekontuek EAJren eta PSE-EEren zortzi zuzenketa tekniko jasotzen dituzte, baita oposizioko taldeek aurkeztutako 1.200 zuzenketetatik sei, azken horiek bi milioi euro pasatxoko balio ekonomikoarekin.

Bai Zabalak bai Ricok bi alderdien zuzenketa teknikoak defendatu dituzte, Euskadiko Lankidetza eta Elkartasun Legean aldaketak sartzen dituena, Sumarrek eta Euskadiko GGKEen Koordinakundeak kritikatua, 325 milioi euro gastu sozialera beharrean erabilera militarrera bideratu daitezkeelakoan.

Testuinguru hori "egia ez" dela esan du Ricok, eta "legearen orientazio bakezalea aldatzen ez duen doikuntza teknikoa" dela zehaztu du, "Europako funtsak aprobetxatzen ez jarraitzeko arriskurik inork ez izateko".

