El Gobierno de España prorroga las ayudas al transporte en 2026 y aprueba un abono único de 60 euros al mes
El Consejo de Ministros ha aprobado la prórroga de las ayudas al transporte público durante todo 2026 y la creación de un abono único mensual que, por 60 euros, permitirá viajar de forma ilimitada en autobuses interregionales de titularidad estatal y en los trenes de cercanías y media distancia.
El nuevo abono entrará en vigor a partir de la segunda quincena de enero y contará con una dotación presupuestaria de 1371 millones de euros, según ha anunciado el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente.
Las bonificaciones actuales se mantendrán: gratuidad del transporte para menores de hasta 14 años, descuentos del 40 % en bonos de 10 viajes y del 50 % en abonos mensuales, que alcanzan el 70 % para jóvenes.
Estas ayudas se aplicarán también en los transportes autonómicos y locales, con financiación estatal garantizada, aunque las administraciones territoriales no aporten un porcentaje adicional.
En este contexto, el Gobierno Vasco ha anunciado que solicitará al Ejecutivo central que el abono único se active también en el servicio de Cercanías de Euskadi, que gestiona desde hace un año.
La consejera de Movilidad Sostenible, Susana García Chueca, ha señalado que el Ejecutivo autonómico analizará el real decreto que regula esta medida desde el punto de vista técnico, económico y competencial, pero ha defendido su puesta en marcha para garantizar la igualdad con el resto de comunidades.
El Ejecutivo vasco ha valorado positivamente la prórroga de los descuentos, que se sumarán a las bonificaciones propias ya existentes. Desde 2022, Euskadi ha destinado más de 100 millones de euros a financiar estas ayudas en Euskotren, Cercanías y otros operadores, con el objetivo de fomentar el uso del transporte público y evitar diferencias territoriales dentro de la comunidad.
Te puede interesar
CC. OO. y LAB piden que se depuren responsabilidades por las agresiones sexuales en el Servicio Navarro de Salud
Exigen la adopción urgente de medidas cautelares, protección a las personas afectadas y una investigación rigurosa, además de aclarar si las instancias superiores conocían los hechos y no actuaron.
El Gobierno de España sube las pensiones mínimas un 7 % y prorroga las cuotas de autónomos para 2026
En la última reunión del año también han acordado, entre otros, que el ingreso mínimo vital (IMV) se incremente un 11,4 %.
El consejero Noël d'Anjou destaca que los presupuestos “marcan un rumbo claro hacia la Euskadi del futuro”
Tras la votación para aprobar los presupuestos, el consejero de Hacienda y Finanzas, Noël d'Anjou, ha reiterado que estos refuerzan los servicios públicos y "ponen a las personas en el centro" por ser unas cuentas "responsables y comprometidas" con los problemas de la ciudadanía que, además, "marcan un rumbo claro hacia la Euskadi del futuro".
Aprueban los presupuestos vascos para 2026, con el rechazo de toda la oposición
Han salido adelante gracias a la mayoría absoluta de los socios de gobierno (PNV y PSE-EE). Los presupuestos estarán dotados de 16,3 millones, un 4,1 % más.
Huelga en Metal Group en Legutio y protestas en Abadiño por un ERE con 139 despidos
El planteamiento inicial del ERE pasa por cerrar la planta de Lebario (Abadiño), en la que trabajan 48 personas, y reducir la plantilla de Legutio en 91 personas.
4.000 jóvenes vascos han pedido este año la ayuda de 300 euros al mes para emanciparse
Actualmente, solo un 32,8 % de los jóvenes vascos de 25 a 29 años en Euskadi están emancipados. Los jóvenes creen que la edad ideal para vivir por su cuenta es de 23,3 años, pero la edad real de emancipación se sitúa en torno a los 29,7 años.
Iberdrola asegura que el 80% de su parque eólico marino en EE. UU. no se verá afectado por la orden de Trump
La eléctrica ha precisado que la suspensión decretada por el Gobierno estadounidense solo afecta a proyectos en construcción, mientras que la mayor parte del parque Vineyard Wind ya está operativa y produciendo energía frente a la costa de Massachusetts.
Jauregi destaca que el proyecto suspendido de Iberdrola es una "pésima noticia" y que la poca predictibilidad de la Casa Blanca "no anima a hacer inversiones"
Mikel Jauregi La consejera de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno Vasco ha estado en el programa Boulevard de Radio Euskadi para reflexionar sobre las últimas noticias económicas.
Kutxa Fundazioa rechaza unirse a la compra de Ayesa, con los votos de PNV y Elkarrekin Podemos
Un solo voto ha decidido la balanza en favor a la negativa de unión al consorcio vasco conformado por el Gobierno Vasco, Fundación BBK y el fondo Indar.