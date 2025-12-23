El Gobierno de España prorroga las ayudas al transporte en 2026 y aprueba un abono único de 60 euros al mes

El Consejo de Ministros ha aprobado la prórroga de las ayudas al transporte público durante todo 2026 y la creación de un abono único mensual que, por 60 euros, permitirá viajar de forma ilimitada en autobuses interregionales de titularidad estatal y en los trenes de cercanías y media distancia.

El nuevo abono entrará en vigor a partir de la segunda quincena de enero y contará con una dotación presupuestaria de 1371 millones de euros, según ha anunciado el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente.

Las bonificaciones actuales se mantendrán: gratuidad del transporte para menores de hasta 14 años, descuentos del 40 % en bonos de 10 viajes y del 50 % en abonos mensuales, que alcanzan el 70 % para jóvenes.

Estas ayudas se aplicarán también en los transportes autonómicos y locales, con financiación estatal garantizada, aunque las administraciones territoriales no aporten un porcentaje adicional.

En este contexto, el Gobierno Vasco ha anunciado que solicitará al Ejecutivo central que el abono único se active también en el servicio de Cercanías de Euskadi, que gestiona desde hace un año.

La consejera de Movilidad Sostenible, Susana García Chueca, ha señalado que el Ejecutivo autonómico analizará el real decreto que regula esta medida desde el punto de vista técnico, económico y competencial, pero ha defendido su puesta en marcha para garantizar la igualdad con el resto de comunidades.

El Ejecutivo vasco ha valorado positivamente la prórroga de los descuentos, que se sumarán a las bonificaciones propias ya existentes. Desde 2022, Euskadi ha destinado más de 100 millones de euros a financiar estas ayudas en Euskotren, Cercanías y otros operadores, con el objetivo de fomentar el uso del transporte público y evitar diferencias territoriales dentro de la comunidad.