Espainiako Gobernuak 2026an luzatuko ditu garraiorako laguntzak, eta hilean 60 euroko abonu bakarra onartu du

Eusko Jaurlaritzak eskatuko du abonu bakarra Euskadiko aldirietan aktibatzea, Estatuko gainerakoekin homogeneotasuna mantentzeko.
AUTOBUS AUTOBUSA BIZKAIBUS
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Espainiako Ministroen Kontseiluak onartu du garraio publikorako laguntzak 2026 urte osoan luzatzea eta hileko abonu bakarra sortzea, 60 euroren truke. Neurri horrek Estatuaren titulartasuneko eskualde arteko autobusetan eta aldiriko eta distantzia ertaineko trenetan mugarik gabe bidaiatzeko aukera emango du.

Abonu berria urtarrilaren bigarren hamabostaldian sartuko da indarrean, eta 1.371 milioi euroko aurrekontua izango du, Oscar Puente Garraio eta Mugikortasun Jasangarriko ministroak iragarri duenez.

Oraingo hobariak mantendu egingo dira: 14 urte arteko adingabeentzako doako garraioa, % 40ko deskontuak 10 bidaiako bonuetan eta % 50ekoak hileko abonuetan, gazteentzako % 70era iristen direnak.

Laguntza horiek autonomia-erkidegoetako eta tokiko garraioetan ere aplikatuko dira, eta Estatuaren finantziazioa bermatuta izango dute, lurralde-administrazioek ehuneko gehigarririk jarri ez arren.

Testuinguru horretan, Eusko Jaurlaritzak iragarri du abonu bakarra Euskadiko Aldiriko zerbitzuan ere aktibatzeko eskatuko diola Espainiako Gobernuari.

Susana Garcia Chueca Mugikortasun Iraunkorreko sailburuak adierazi duenez, neurri hori arautzen duen errege-dekretua ikuspuntu teknikotik, ekonomikotik eta eskumenetatik aztertuko du Jaurlaritzak, baina hura martxan jartzearen alde agertu da, gainerako erkidegoekin berdintasuna bermatzeko.

 

Espainiako gobernua Eusko Jaurlaritza Ekonomia

