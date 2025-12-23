Iberdrola ha aclarado que la orden emitida por el Gobierno de Estados Unidos para suspender varios proyectos eólicos marinos no tendrá un impacto significativo en su principal instalación ‘offshore’ en el país. Según ha detallado la compañía, el parque Vineyard Wind cuenta con 62 aerogeneradores, de los que 44 ya están en funcionamiento y produciendo energía, además de otros seis que ya han sido construidos, por lo que en torno al 80% del proyecto no se verá afectado por la resolución.

Vineyard Wind es el mayor parque eólico marino de Iberdrola en Estados Unidos y está situado frente a las costas de Massachusetts. Tiene una capacidad total instalada de 806 megavatios y ha supuesto una inversión aproximada de 2.700 millones de euros, según han confirmado fuentes de la empresa a EITB.

La aclaración llega después de que la Administración de Donald Trump anunciara la suspensión inmediata de cinco concesiones de parques eólicos marinos en construcción, entre ellas Vineyard Wind 1, alegando riesgos para la seguridad nacional identificados por el Departamento de Guerra en informes clasificados recientes.

Desde el Ejecutivo estadounidense se defendió que la medida permitirá evaluar posibles mitigaciones de esos riesgos junto a los promotores y los estados implicados. No obstante, Iberdrola subraya que la orden no afecta a los aerogeneradores ya construidos y en operación, que constituyen la mayor parte del proyecto.

La compañía destaca que Vineyard Wind ya está aportando energía a la red eléctrica y mantiene su compromiso con el desarrollo de las energías renovables en Estados Unidos, a la espera de conocer el alcance definitivo de las decisiones adoptadas por la Administración estadounidense.