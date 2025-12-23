EKONOMIA
Iberdrolaren arabera, Trumpen aginduak ez du AEBko itsas parke eolikoaren % 80an eraginik izango

Konpainia elektrikoak zehaztu duenez, AEBko Gobernuak agindutako eteteak eraikitzen ari diren proiektuei baino ez die eragiten, eta Vineyard Wind parkearen zati handiena martxan dago; izan ere, Massachusettseko kostaldearen aurrean energia ekoizten ari dira honezkero.

EITB

Azken eguneratzea

Iberdrolak argitu duenez, Ameriketako Estatu Batuetako Gobernuak itsasoko hainbat proiektu eoliko bertan behera uzteko aginduak ez du eragin nabarmenik izango herrialdean duen offshore instalazioan. Konpainiak zehaztu duenez, Vineyard Wind parkeak 62 aerosorgailu ditu, horietatik 44 martxan daude eta energia ekoizten dute, eraikita dauden beste sei proiektuez gain. Beraz, proiektuaren % 80an ez du eraginik izango neurri-sortak.

Vineyard Wind Iberdrolak Estatu Batuetan duen itsas parke eoliko handiena da, eta Massachusettseko kostaldearen parean dago. 806 megawatteko edukiera du, eta 2.700 milioi euro inguruko inbertsioa eragin du, enpresako iturriek EITBri adierazi diotenez.

Donald Trumpen Administrazioak iragarri zuen eraikitzen ari diren itsas parke eolikoen bost kontzesio, tartean Vineyard Wind 1, berehala bertan behera utziko zituela, Gerra Departamentuak duela gutxi sailkatutako txostenetan identifikatutako segurtasun nazionalerako arriskuak dakartzala argudiatuta.

AEBko Exekutiboak defendatu zuen neurriak aukera emango duela arrisku horiek apaldu ote daitezkeen ebaluatzeko, sustatzaileekin eta inplikatutako estatuekin batera. Hala ere, Iberdrolak azpimarratu du aginduak ez diela eragiten eraikita eta martxan dauden aerosorgailuei, eta horiek dira proiektuaren zatirik handiena.

Konpainiak nabarmendu duenez, Vineyard Wind energia ematen ari da sare elektrikoan, eta Estatu Batuetan energia berriztagarriak garatzeko konpromisoari eutsi egingo dio.

