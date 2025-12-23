Iberdrolaren arabera, Trumpen aginduak ez du AEBko itsas parke eolikoaren % 80an eraginik izango
Konpainia elektrikoak zehaztu duenez, AEBko Gobernuak agindutako eteteak eraikitzen ari diren proiektuei baino ez die eragiten, eta Vineyard Wind parkearen zati handiena martxan dago; izan ere, Massachusettseko kostaldearen aurrean energia ekoizten ari dira honezkero.
Iberdrolak argitu duenez, Ameriketako Estatu Batuetako Gobernuak itsasoko hainbat proiektu eoliko bertan behera uzteko aginduak ez du eragin nabarmenik izango herrialdean duen offshore instalazioan. Konpainiak zehaztu duenez, Vineyard Wind parkeak 62 aerosorgailu ditu, horietatik 44 martxan daude eta energia ekoizten dute, eraikita dauden beste sei proiektuez gain. Beraz, proiektuaren % 80an ez du eraginik izango neurri-sortak.
Vineyard Wind Iberdrolak Estatu Batuetan duen itsas parke eoliko handiena da, eta Massachusettseko kostaldearen parean dago. 806 megawatteko edukiera du, eta 2.700 milioi euro inguruko inbertsioa eragin du, enpresako iturriek EITBri adierazi diotenez.
Donald Trumpen Administrazioak iragarri zuen eraikitzen ari diren itsas parke eolikoen bost kontzesio, tartean Vineyard Wind 1, berehala bertan behera utziko zituela, Gerra Departamentuak duela gutxi sailkatutako txostenetan identifikatutako segurtasun nazionalerako arriskuak dakartzala argudiatuta.
AEBko Exekutiboak defendatu zuen neurriak aukera emango duela arrisku horiek apaldu ote daitezkeen ebaluatzeko, sustatzaileekin eta inplikatutako estatuekin batera. Hala ere, Iberdrolak azpimarratu du aginduak ez diela eragiten eraikita eta martxan dauden aerosorgailuei, eta horiek dira proiektuaren zatirik handiena.
Konpainiak nabarmendu duenez, Vineyard Wind energia ematen ari da sare elektrikoan, eta Estatu Batuetan energia berriztagarriak garatzeko konpromisoari eutsi egingo dio.
Zure interesekoa izan daiteke
Jauregi: "Txikitasunetik, euskal patzuergoen eredua oso gurea da; hori da bidea handiei aurre egin ahal izateko"
Mikel Jauregi Eusko Jaurlaritzako Industria, Trantsizio Energetiko eta Jasangarritasuneko sailburua Radio Euskadiko Boulevard saioan izan da, eta albiste ekonomikoen inguruko hausnarketa egin du.
Kutxa Fundazioak uko egin dio Ayesaren erosketarekin bat egiteari, EAJren eta Elkarrekin Podemosen botoekin
Boto bakar bateko aldearekin ebatzi da euskal partzuergoarekin batzeko erabakia; alegia, Eusko Jaurlaritzak, BBK Fundazioak eta Indar funtsak osatutako taldearekin bat egitea.
Trumpen Gobernuak bertan behera utzi ditu itsasoko bost proiektu eoliko, tartean Iberdrolak AEBn duen lehen instalazio handia
"Gerra Departamentuak identifikatutako segurtasun nazionalerako arriskuengatik" hartu du erabakia Exekutiboak. "Estatu Batuetako Gobernuaren betebehar nagusia estatubatuarrak babestea da", argudiatu dute.
Petronorreko aldagelen aldaketa baliogabetu du Bilboko epaitegi batek
Enpresak iragarri du auzitegiaren erabakiaren aurkako errekurtsoa aurkeztuko duela.
Dermatosi nodularra dela eta, otsailera arte bertan behera egongo dira animalia-azokak EAEn
Neurria indarrean dagoen bitartean, foru-aldundiek salbuespen gisa baimendu ahal izango dituzte animaliekin egiten diren ekitaldi jakin batzuk.
Eusko Jaurlaritzak urtarrilean ordainduko die funtzionarioei soldataren aurtengo igoera
Datorren urterako % 1,5eko igoera aurreikusi dute, baina Euskadiko CCOO sindikatuak igoera handiagoa eskatu du.
2025a amaitzeko eta 2026rako diru-laguntza gehiago izango dira auto elektrikoak erosteko
Espainiako Trantsizio Ekologirako Ministerioak 50 milioi eman dizkio Eusko Jaurlaritzari Moves Plana agortu ondoren diru-laguntzaren zain zeuden 3.400 eskariei erantzuteko. Espainiako Gobernuak laguntza berriak emango ditu, gainera, datorren urtean.
Balenciaga ontziolako langileek eta Abu Dhabi Ports talde arabiarrak konpainiaren geroa bermatu dute, soldataren inguruko akordioa erdietsita
Langileekin akordioa lortzea ezinbesteko baldintza zen ontziola erosteko. Adostutakoaren arabera, soldatak % 5 jaitsiko dizkiete beharginei, baina hori onartuta, talde arabiarrak Zumaiako ontziola erosi ahalko du, 11,2 milioi euroren truke.
Eusko Jaurlaritzak "positibotzat" jo du Balenciaga ontziolan lortutako akordioa, eta langileei egindako "esfortzua" eskertu die
Eusko Jaurlaritzako Industria, Trantsizio Energetiko eta Jasangarritasun sailburuak esan duenez, negoziazioan "soka asko tenkatu da, baina ez da inoiz apurtu". Akordioak lan-karga emango die ontziolaren beraren beharginei zein haren menpe dauden lanpostu ez zuzenei.