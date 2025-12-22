Trumpen Gobernuak bertan behera utzi ditu itsasoko bost proiektu eoliko, tartean Iberdrolak AEBn duen lehen instalazio handia
"Gerra Departamentuak identifikatutako segurtasun nazionalerako arriskuengatik" hartu du erabakia Exekutiboak. "Estatu Batuetako Gobernuaren betebehar nagusia estatubatuarrak babestea da", argudiatu dute.
Ameriketako Estatu Batuetako Gobernuak itsas parke eolikoen bost kontzesiotan ('offshore') obrak gelditzeko agindua eman du. Kontzesio horien artean dago Avangrid Iberdrolaren filial estatubatuarraren eta Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) enpresa daniarraren 'Vineyard Wind 1' proiektua.
Ohar baten bidez, AEBko Barne Departamentuak iragarri du berehala etengo dituela Estatu Batuetan eraikitzen ari diren eskala handiko itsas proiektu eoliko guztien alokairu-kontratuak, "Gerra Departamentuak identifikatutako segurtasun nazionalerako arriskuengatik", argudiatu du.
"Estatu Batuetako Gobernuaren betebehar nagusia Estatu Batuetako herria babestea da", adierazi du Doug Burgum Barne idazkariak, eta gaineratu du neurriak "segurtasun nazionalerako sortzen ari diren arriskuei aurre hartzen diela, aurkarien teknologia garrantzitsuen bilakaera azkarra eta Ekialdeko kostaldeko biztanle-guneetatik gertu dauden itsas proiektu eolikoek sortzen duten zaurgarritasuna kontuan izanda".
Obrak orain gelditzeak "errentariekin eta Estatuko bazkideekin lan egiteko denbora" emango duela azpimarratu du AEBko Administrazioak, "proiektu horiek planteatzen dituzten segurtasun nazionaleko arriskuak ebaluatzeko".
Vineyard Wind 1
'Vineyard Wind 1' Iberdrolak Ameriketako Estatu Batuetan duen lehen 'offshore' instalazio eoliko handia da. Proiektua Massachusettseko kostaldearen parean dago, eta 806 MWko edukiera du instalatuta, 400.000 etxe eta enpresa baino gehiagoren eskaerari erantzuteko adina energia sortuz.
Proiektuaren % 50 du Iberdrola Taldeak -Angrid Power Avangriden filialaren bidez- eta beste horrenbeste CIPek, eta 3.000 milioi dolarreko inbertsioa egin dute (2.700 milioi euro baino gehiago), estatuko hiru enpresa elektriko nagusiekin egindako kontratuen bidez.
Joan den irailean Iberdrolaren bi itsas proiektu eolikori (New England Wind 1 eta 2) ere eraikitzeko baimena kendu zien Donald Trumpen administrazioak. Berriztagarrien aurkako gurutzadari ekin dio, izan ere, Donald Trumpek AEBetako Gobernura iritsi zenetik eta 'offshore' parke eolikoetan obra bat baino gehiago utzi ditu bertan behera, baita horrekin mehatxu egin ere.
Urtarrilean, karguaz jabetu bezain laster, Trumpek agindu exekutibo bat eman zuen, AEBko kostaldeko uretako energia eolikorako emakida-kontratu berriak aldi baterako eteteko, eta, aldi berean, Gobernu federalaren proiektu horietarako errentamendu-praktikak eta baimenak berraztertzea eskatu zuen.
AEB estrategikoa da Iberdrolarentzat
Ameriketako Estatu Batuak merkatu estrategikoa dira, berez, Iberdrolarentzat 2028rako 'ibilbide-orri' berrian azaldu zutenez.
16.000 milioi eurotik gorako inbertsioak egitea aurreikusten du konpainiak 2028ra arte, eta inbertsio gehiena sare elektrikoen eta gasaren azpiegiturara bideratuko du.
Iberdrolaren filial estatubatuarrak, Avangridek, sei milioi etxe eta enpresa baino gehiagori eskaintzen die zerbitzua une honetan Estatu Batuetan.
Zure interesekoa izan daiteke
Petronorreko aldagelen aldaketa baliogabetu du Bilboko epaitegi batek
Enpresak iragarri du auzitegiaren erabakiaren aurkako errekurtsoa aurkeztuko duela.
Dermatosi nodularra dela eta, otsailera arte bertan behera egongo dira animalia-azokak EAEn
Neurria indarrean dagoen bitartean, foru-aldundiek salbuespen gisa baimendu ahal izango dituzte animaliekin egiten diren ekitaldi jakin batzuk.
Eusko Jaurlaritzak urtarrilean ordainduko die funtzionarioei soldataren aurtengo igoera
Datorren urterako % 1,5eko igoera aurreikusi dute, baina Euskadiko CCOO sindikatuak igoera handiagoa eskatu du.
2025a amaitzeko eta 2026rako diru-laguntza gehiago izango dira auto elektrikoak erosteko
Espainiako Trantsizio Ekologirako Ministerioak 50 milioi eman dizkio Eusko Jaurlaritzari Moves Plana agortu ondoren diru-laguntzaren zain zeuden 3.400 eskariei erantzuteko. Espainiako Gobernuak laguntza berriak emango ditu, gainera, datorren urtean.
Balenciaga ontziolako langileek eta Abu Dhabi Ports talde arabiarrak konpainiaren geroa bermatu dute, soldataren inguruko akordioa erdietsita
Langileekin akordioa lortzea ezinbesteko baldintza zen ontziola erosteko. Adostutakoaren arabera, soldatak % 5 jaitsiko dizkiete beharginei, baina hori onartuta, talde arabiarrak Zumaiako ontziola erosi ahalko du, 11,2 milioi euroren truke.
Eusko Jaurlaritzak "positibotzat" jo du Balenciaga ontziolan lortutako akordioa, eta langileei egindako "esfortzua" eskertu die
Eusko Jaurlaritzako Industria, Trantsizio Energetiko eta Jasangarritasun sailburuak esan duenez, negoziazioan "soka asko tenkatu da, baina ez da inoiz apurtu". Akordioak lan-karga emango die ontziolaren beraren beharginei zein haren menpe dauden lanpostu ez zuzenei.
Zumaiako alkateak zoriondu egin ditu Balenciaga ontziolaren negoziazioan parte hartu duten alde guztiak
Iñaki Ostolaza, Zumaiako alkatea, pozik agertu da akordioarekin eta zorionak eman dizkie Balenciaga ontziolaren negoziazioan parte hartu duten alde guztiei, eta aipamen berezia egin die langileei.
Behiak txertatzen hasi dira Ipar Euskal Herrian, laborarien protesten artean
Izuran lehen 30 behiak txertatu dituzte jada. Albaitariek lan handia dute aurretik, abelburu guztiak erabat babesteko. Bitartean, laborariek protestekin jarraitzen dute, txertaketak garrantzia ez duelakoan. Ezarritako protokoloa bertan behera uzteko eskatzen diete agintariei.
ELAri kalte-ordaina eman beharko dio Tubos Reunidos Threadsek greba eskubidea larriki urratzeagatik
Enpresak greban zeuden langileak plantillako beste langile batzuekin ordezkatu zituela egiaztatu zuen Lan Ikuskaritzak eta EAEko Justizia Auzitegi Nagusiak ondorio hori berretsi du.