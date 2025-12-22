OBRAK, GELDIARAZITA

Trumpen Gobernuak bertan behera utzi ditu itsasoko bost proiektu eoliko, tartean Iberdrolak AEBn duen lehen instalazio handia

"Gerra Departamentuak identifikatutako segurtasun nazionalerako arriskuengatik" hartu du erabakia Exekutiboak. "Estatu Batuetako Gobernuaren betebehar nagusia estatubatuarrak babestea da", argudiatu dute.

Iberdrolako teknikariak Wikiinger azpisestazioa instalatzen Alemanian. Argazkia: Iberdrola

Agencias | EITB

Azken eguneratzea

Ameriketako Estatu Batuetako Gobernuak itsas parke eolikoen bost kontzesiotan ('offshore') obrak gelditzeko agindua eman du. Kontzesio horien artean dago Avangrid Iberdrolaren filial estatubatuarraren eta Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) enpresa daniarraren 'Vineyard Wind 1' proiektua.

Ohar baten bidez, AEBko Barne Departamentuak iragarri du berehala etengo dituela Estatu Batuetan eraikitzen ari diren eskala handiko itsas proiektu eoliko guztien alokairu-kontratuak, "Gerra Departamentuak identifikatutako segurtasun nazionalerako arriskuengatik", argudiatu du.

"Estatu Batuetako Gobernuaren betebehar nagusia Estatu Batuetako herria babestea da", adierazi du Doug Burgum Barne idazkariak, eta gaineratu du neurriak "segurtasun nazionalerako sortzen ari diren arriskuei aurre hartzen diela, aurkarien teknologia garrantzitsuen bilakaera azkarra eta Ekialdeko kostaldeko biztanle-guneetatik gertu dauden itsas proiektu eolikoek sortzen duten zaurgarritasuna kontuan izanda".

Obrak orain gelditzeak "errentariekin eta Estatuko bazkideekin lan egiteko denbora" emango duela azpimarratu du AEBko Administrazioak, "proiektu horiek planteatzen dituzten segurtasun nazionaleko arriskuak ebaluatzeko".

Vineyard Wind 1

'Vineyard Wind 1' Iberdrolak Ameriketako Estatu Batuetan duen lehen 'offshore' instalazio eoliko handia da. Proiektua Massachusettseko kostaldearen parean dago, eta 806 MWko edukiera du instalatuta, 400.000 etxe eta enpresa baino gehiagoren eskaerari erantzuteko adina energia sortuz.

Proiektuaren % 50 du Iberdrola Taldeak -Angrid Power Avangriden filialaren bidez- eta beste horrenbeste CIPek, eta 3.000 milioi dolarreko inbertsioa egin dute (2.700 milioi euro baino gehiago), estatuko hiru enpresa elektriko nagusiekin egindako kontratuen bidez.

Joan den irailean Iberdrolaren bi itsas proiektu eolikori (New England Wind 1 eta 2) ere eraikitzeko baimena kendu zien Donald Trumpen administrazioak. Berriztagarrien aurkako gurutzadari ekin dio, izan ere, Donald Trumpek AEBetako Gobernura iritsi zenetik eta 'offshore' parke eolikoetan obra bat baino gehiago utzi ditu bertan behera, baita horrekin mehatxu egin ere.

Urtarrilean, karguaz jabetu bezain laster, Trumpek agindu exekutibo bat eman zuen, AEBko kostaldeko uretako energia eolikorako emakida-kontratu berriak aldi baterako eteteko, eta, aldi berean, Gobernu federalaren proiektu horietarako errentamendu-praktikak eta baimenak berraztertzea eskatu zuen.

AEB estrategikoa da Iberdrolarentzat

Ameriketako Estatu Batuak merkatu estrategikoa dira, berez, Iberdrolarentzat 2028rako 'ibilbide-orri' berrian azaldu zutenez. 

16.000 milioi eurotik gorako inbertsioak egitea aurreikusten du konpainiak 2028ra arte, eta inbertsio gehiena sare elektrikoen eta gasaren azpiegiturara bideratuko du.

Iberdrolaren filial estatubatuarrak, Avangridek, sei milioi etxe eta enpresa baino gehiagori eskaintzen die zerbitzua une honetan Estatu Batuetan.

