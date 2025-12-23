Jauregi destaca que el proyecto suspendido de Iberdrola es una "pésima noticia" y que la poca predictibilidad de la Casa Blanca "no anima a hacer inversiones"
Mikel Jauregi La consejera de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno Vasco ha estado en el programa Boulevard de Radio Euskadi para reflexionar sobre las últimas noticias económicas.
Te puede interesar
4.000 jóvenes vascos han pedido este año la ayuda de 300 euros al mes para emanciparse
Actualmente, solo un 32,8 % de los jóvenes vascos de 25 a 29 años en Euskadi están emancipados. Los jóvenes creen que la edad ideal para vivir por su cuenta es de 23,3 años, pero la edad real de emancipación se sitúa en torno a los 29,7 años.
Iberdrola asegura que el 80% de su parque eólico marino en EE. UU. no se verá afectado por la orden de Trump
La eléctrica ha precisado que la suspensión decretada por el Gobierno estadounidense solo afecta a proyectos en construcción, mientras que la mayor parte del parque Vineyard Wind ya está operativa y produciendo energía frente a la costa de Massachusetts.
Kutxa Fundazioa rechaza unirse a la compra de Ayesa, con los votos de PNV y Elkarrekin Podemos
Un solo voto ha decidido la balanza en favor a la negativa de unión al consorcio vasco conformado por el Gobierno Vasco, Fundación BBK y el fondo Indar.
El Gobierno de Trump suspende cinco proyectos eólicos marinos, entre ellos la primera gran instalación de Iberdrola en Estados Unidos
La administración estadounidense defiende la medida por "los riesgos para la seguridad nacional identificados por el Departamento de Guerra". "El principal deber del gobierno de Estados Unidos es proteger al pueblo estadounidense", afirman.
La Justicia anula la modificación de los vestuarios aplicada por Petronor
La empresa ha anunciado que recurrirá la decisión de los tribunales.
Se suspenden las ferias con animales hasta febrero en la CAV por la dermatosis nodular
Mientras la medida esté vigente, las diputaciones forales podrán autorizar determinados eventos con animales de manera excepcional.
El Gobierno Vasco pagará en enero a los funcionarios la subida pendiente de este año
Está prevista una subida salarial del 1,5 % para el año que viene, pero CC. OO. de Euskadi reclama una subida mayor.
La compra de coches eléctricos contará con más ayudas para fomentar la adquisión de estos modelos
El Ministerio para la Transición Ecológica del Gobierno español ha concedido 50 millones al Gobierno Vasco para responder a las 3400 solicitudes pendientes de subvención tras agotarse la cuantía prevista en el Plan Moves. Además, el Gobierno español ha anunciado nuevas ayudas para 2026.
La plantilla de Astilleros Balenciaga y el grupo árabe Abu Dhabi Ports logran un pacto salarial y despejan el futuro de la compañía
El acuerdo con la plantilla era un requisito imprescindible para dar luz verde al protocolo de venta del astillero al grupo árabe. Según lo acordado, los sueldos bajarán un 5 % y permanecerán congelados durante los próximos tres años.