ENTREVISTA EN RADIO EUSKADI
Jauregi destaca que el proyecto suspendido de Iberdrola es una "pésima noticia" y que la poca predictibilidad de la Casa Blanca "no anima a hacer inversiones"

Euskaraz irakurri: Jauregi: "Txikitasunetik, euskal patzuergoen eredua oso gurea da; hori da eredua handiagoei aurre egiteko"
Mikel Jauregi La consejera de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno Vasco ha estado en el programa Boulevard de Radio Euskadi para reflexionar sobre las últimas noticias económicas. 

