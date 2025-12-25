A partir de mañana, de nuevo sin animales en las ferias
La prohibición de exhibir animales afectados por la dermatosis nodular entrará en vigor mañana, viernes, cuando se publique oficialmente la medida. La feria de Elgoibar será la primera afectada, el sábado.
Mañana viernes entra en vigor la prohibición de exhibir ganado en las ferias de la CAV. La decisión de tomar medidas para combatir la dermatosis nodular contagiosa se adoptó el lunes y estará vigente hasta febrero.
La feria de Nochevieja de Elgoibar, el sábado, será la primera en verse afectada por esta medida.
Mientras esté vigente, las diputaciones forales podrán autorizar de forma excepcional determinados eventos con animales.
A principios de semana, el Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca suspendió la presencia de animales en ferias, concursos, certámenes, mercados, romerías y deportes rurales, entre otros eventos, para evitar las concentraciones de animales que puedan facilitar la transmisión de la dermatosis nodular contagiosa.
En todo caso, se podrán autorizar actividades con presencia de especies no sensibles y siempre que se siga un plan sanitario específico de desinfección y desinsectación que haya sido validado por el servicio de ganadería la diputación correspondiente, según informó el Departamento dirigido por Amaia Barredo.
El Gobierno Vasco ve necesario extremar las precauciones y adoptar más medidas preventivas para proteger a las explotaciones ganaderas. La más destacada en la prohibición de ferias y otros eventos con presencia de animales, pero también se van a reforzar las condiciones de bioseguridad.
Así, todos los vehículos que transporten animales deberán ir acompañados del correspondiente certificado de limpieza y desinfección y de una declaración responsable de desinsectación. También será obligatoria la desinsectación de los animales transportados, salvo en los movimientos con destino directo a matadero.
La orden prohíbe la entrada en la Comunidad Autónoma Vasca de animales procedentes de explotaciones situadas en zonas declaradas como restringidas frente a la dermatosis nodular contagiosa, salvo en el caso de animales vacunados conforme a la normativa europea vigente.
Asimismo, a los bovinos y animales de otras especies sensibles que lleguen a explotaciones vascas desde fuera de la CAV se les harán pruebas diagnósticas y serán controlados durante un mínimo de 28 días. Durante este tiempo, deberán mantenerse desinsectados y las explotaciones podrán quedar cautelarmente inmovilizadas.
