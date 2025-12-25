Abeltzaintza
Bihartik aurrera, berriro animaliarik gabe azoketan

Dermatosi nodularrak eragindako abereak erakusteko debekua indarrean sartuko da bihar, ostiurala, neurria ofizialki argitaratzen denean. Elgoibarko azoka izango da eragina jasango duen lehendabizikoa, larunbatean.

Bihar, ostirala, indarrean sartuko da EAEko azoketan abereak erakusteko debekua. Dermatosi nodular kutsakorrari aurre egiteko neurriak berriro hartzeko erabakia astelehenean hartu zen, eta otsailera arte egongo da indarrean.

Elgoibarko Gabon zaharreko azoka izango da neurri hori bete beharko duen lehendabizikoa. Larunbatean ospatuko da.

Neurria indarrean dagoen bitartean, foru aldundiek salbuespen gisa baimendu ahal izango dituzte animaliekin egiten diren zenbait ekitaldi.

Astearen hasieran, Elikadura, Landa Garapen, Nekazaritza eta Arrantza Sailak bertan behera utzi zituen animalia-lehiaketak eta -azokak, baita eta erromeriak eta herri-kirolak ere. Helburua da dermatosi nodular kutsakorra transmititzea eragin dezaketen kontzentrazioak saihestea.

Eusko Jaurlaritzak igorritako aginduak, autonomia erkidegoan dagoeneko martxan dauden kautelazko neurriak indartzen ditu. Nolanahi ere, kutsatzen ez diren espezieak egoten diren jarduerak egin ahal izango dira, betiere desinfektatzeko eta intsektuak hiltzeko berariazko osasun-plan bat jarraitzen bada, eta plan hori dagokion aldundiko abeltzaintza-zerbitzuak baliozkotzen badu, Amaia Barredok zuzendutako Sailak jakitera eman zuenez.

Exekutiboak beharrezkotzat jo du arreta handiz jokatzea eta prebentzio-neurri gehiago hartzea abeltzaintzako ustiategiak babesteko. Nabarmenena da feriak eta animalien presentzia duten bestelako ekitaldiak debekatu egingo direla, baina biosegurtasun-baldintzak ere indartuko dira.

Hala, animaliak garraiatzen dituzten ibilgailu guztiek garbiketa- eta desinfekzio-ziurtagiria eta intsektuak hiltzeko erantzukizunpeko adierazpena eraman beharko dituzte. Halaber, nahitaezkoa izango da garraiatutako animaliek izan ditzaketen intsektuak hiltzea, hiltegirako joan-etorrietan izan ezik.

Aginduak debekatu egiten du dermatosi nodular kutsakorraren aurrean mugatutzat jotako eremuetan dauden ustiategietako animaliak Euskal Autonomia Erkidegoan sartzea, indarrean dagoen Europako araudiaren arabera txertatutako animalien kasuan izan ezik.

Era berean, EAE kanpotik euskal ustiategietara iristen diren behiei eta beste espezie sentikor batzuetako animaliei proba diagnostikoak egingo zaizkie, eta gutxienez 28 egunez kontrolatuko dira. Epe horretan, intsektuak kenduta eduki beharko dira, eta ustiategietan kautelazko itxierak egin ahal izango dira.

