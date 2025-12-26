La pensión media de jubilación en Euskadi es de 1841,80 euros mensuales, la mayor del Estado

La pensión media de jubilación ha alcanzado en diciembre en Euskadi los 1841,80 euros mensuales. Son 329,07 euros más que la media del Estado, que es de 1512,73.

Según ha informado el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Euskadi se mantiene como la comunidad autónoma con la pensión de jubilación más elevada, seguida de Asturias (1779,04 euros), Madrid (1733,78) y Navarra (1694,12 euros).

Por territorios, en Bizkaia la pensión media de jubilación se sitúa en 1873,61 euros, con 199 553 pensiones, le sigue Álava con 1857,58 (58 268 pensiones) y Gipuzkoa con 1788,35 euros (139 965 pensiones).

Por su parte, la pensión media del sistema, que comprende las distintas clases de pensión (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y a favor de familiares), se ha situado 1623,48 euros, un 4,07 % más respecto al mismo mes de 2024.

En diciembre, el número de pensiones de la Seguridad Social ha ascendido en Euskadi a 588 024, el 5,64 % del total del Estado y un 0,97 % más que en el mismo mes de 2024. De estas pernsiones 393 786 son de jubilación. Le siguen las pensiones por incapacidad permanente y viudedad.

El Consejo de Ministros aprobó la revalorización de las pensiones, que será efectiva el próximo 1 de enero. La subida es en 2026 del 2,7 %, con carácter general.