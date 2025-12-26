Euskadiko batez besteko erretiro-pentsioa 1841,80 eurokoa da hilean, Estatuko altuena
Lurraldeka, Bizkaian batez besteko erretiro-pentsioa 1.873,61 eurokoa da, Araban 1.857,58 eurokoa eta Gipuzkoan 1.788,35 eurokoa.
Batez besteko erretiro-pentsioa 1.841,80 eurokoa izan da abenduan Euskadin, Estatuko batez bestekoa baino baino 329,07 euro gehiago. Espainiar estatuko pentsioa 1.512,73 eurokoa da.
Gizarteratze, Gizarte Segurantza eta Migrazioen ministerioak kaleratu dituen datuen arabera, Euskadi da erretiro-pentsio altuena duen autonomia-erkidegoa; ondoren, Asturias (1.779,04 euro), Madril (1.733,78) eta Nafarroa (1.694,12 euro) daude.
Lurraldeka, Bizkaian 1.873,61 eurokoa da (199.553 pentsio daude), Araban 1.857,58koa (58.268 pentsio) eta Gipuzkoan 1.788,35 eurokoa (139.965 pentsio).
Bestalde, batez besteko pentsioa 1.623,48 eurokoa izan da (erretiro-pentsioa, ezintasun iraunkorra, alarguntasuna, zurztasuna eta senideen aldeko pentsioa), 2024ko hilabete berean baino % 4,07 altuagoa.
Abenduan, Gizarte Segurantzako pentsioak 588.024 izan dira Euskadin, Estatuko pentsio guztien % 5,64 eta 2024ko hilabete berean baino % 0,97 altuagoa. Horietako 393.786 erretirokoak dira. Ondoren, ezintasun iraunkorragatik dauden pentsioak eta alarguntasunagatik dauden pentsioak daude.
Ministroen Kontseiluak pentsioen pentsioak 2026an % 2,7 haztea onartu du.
