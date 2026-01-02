El Gobierno Vasco destinará 928 000 euros a modernizar el viñedo en Euskadi

El Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco ha aprobado la concesión de 928 168 euros en ayudas para la reestructuración y reconversión del viñedo en Euskadi. Las subvenciones permitirán actuar sobre 105,58 hectáreas de viñedo, fomentando “la modernización, sostenibilidad y adaptación del sector a los nuevos retos productivos y de mercado”.

Del total, 527.419 euros se destinarán a operaciones anuales y 400.748 euros a operaciones bienales, que incluyen actuaciones como replantación, sobreinjertado, instalación de sistemas de conducción, preparación del terreno y la introducción de prácticas más sostenibles.

Según el Ejecutivo, los fondos han permitido financiar la totalidad de las operaciones que cumplían los requisitos, aplicando criterios de priorización ante la insuficiencia presupuestaria. Además, los proyectos aprobados abarcan tanto explotaciones familiares como bodegas de mayor tamaño.