El Gobierno Vasco destinará 928 000 euros a modernizar el viñedo en Euskadi

Las ayudas financiarán la reestructuración y reconversión de más de 105 hectáreas para “mejorar la competitividad y sostenibilidad del sector vitivinícola”.
VIÑEDO EN AIZETZA
Viñedo en Aizetza, Orozko (Bizkaia). Foto: EITB MEDIA.
Euskaraz irakurri: Eusko Jaurlaritzak 928.000 euro bideratuko ditu Euskadiko mahastiak modernizatzeko
Agencias | EITB

El Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco ha aprobado la concesión de 928 168 euros en ayudas para la reestructuración y reconversión del viñedo en Euskadi. Las subvenciones permitirán actuar sobre 105,58 hectáreas de viñedo, fomentando “la modernización, sostenibilidad y adaptación del sector a los nuevos retos productivos y de mercado”.

Del total, 527.419 euros se destinarán a operaciones anuales y 400.748 euros a operaciones bienales, que incluyen actuaciones como replantación, sobreinjertado, instalación de sistemas de conducción, preparación del terreno y la introducción de prácticas más sostenibles.

Según el Ejecutivo, los fondos han permitido financiar la totalidad de las operaciones que cumplían los requisitos, aplicando criterios de priorización ante la insuficiencia presupuestaria. Además, los proyectos aprobados abarcan tanto explotaciones familiares como bodegas de mayor tamaño.

Amaia Barredo, consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco

Apostamos por un sector vitivinícola moderno, con capacidad de generar valor y empleo en el medio rural"

La consejera Amaia Barredo ha destacado que estas inversiones son clave para reforzar la competitividad de los viticultores, mejorar la calidad de la producción y avanzar hacia un viñedo más sostenible y adaptado al cambio climático.

“Apostamos por un sector vitivinícola moderno, con capacidad de generar valor y empleo en el medio rural”, ha afirmado Barredo.

La consejera ha asegurado que la reestructuración y reconversión permite adecuar las explotaciones a las demandas del mercado, mejorar la eficiencia productiva y garantizar la viabilidad económica a medio y largo plazo, reafirmando así el compromiso del Gobierno Vasco con el desarrollo rural y el fortalecimiento del sector.

