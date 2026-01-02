Dirulaguntzak
Eusko Jaurlaritzak 928.000 euro bideratuko ditu Euskadiko mahastiak modernizatzeko

Dirulaguntzak 105 hektarea baino gehiago berregituratzen eta birmoldatzen lagunduko du, "mahastizaintza- eta ardogintza-sektorearen lehiakortasuna eta iraunkortasuna hobetzeko".

VIÑEDO EN AIZETZA
Mahastia Aizetzan, Orozkon (Bizkaia). Argazkia: EITB MEDIA.
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Eusko Jaurlaritzako Elikadura, Landa Garapen, Nekazaritza eta Arrantza Sailak 928 168 euroko dirulaguntza ematea onartu du, Euskadiko mahastiak berregituratzen eta birmoldatzen laguntzeko. Horri esker, 105,58 mahasti-hektareatan jardun ahal izango da, "sektorea modernizatzea, jasangarritasuna hobetzea eta ekoizpenaren eta merkatuaren erronka berrietara egokitzea" sustatuz.

Diru kopuru horretatik, 527.419 euro erabiliko dira urteko eragiketetarako, eta 400.748 euro bi urtean behingo eragiketetarako; besteak beste, birlandaketa, gaininertaketa, mahastiaren gidaketa-sistemak instalatzea, lurra prestatzea eta praktika iraunkorragoak txertatzea.

Jaurlaritzaren arabera, baldintzak betetzen zituzten eragiketa guztiak finantzatu ahal izan dira, lehentasun-irizpideak aplikatuz, aurrekontu-eskasiari aurre egiteko. Gainera, onartutako proiektuak barne hartzen ditu ustiapen mota guztiak, hala nola familia-ustiategiak eta upategi handiak.

Amaia Barredo, Eusko Jaurlaritzako Elikadura, Landa Garapen, Nekazaritza eta Arrantza sailburua

Mahastizaintzako eta ardogintzako sektore moderno baten alde egiten dugu, gaitasuna duena landa-ingurunean balioa eta enplegua sortzeko"

Amaia Barredo sailburuak nabarmendu du inbertsio horiek funtsezkoak direla mahastizainen lehiakortasuna indartzeko, ekoizpenaren kalitatea hobetzeko eta mahasti iraunkorrago eta klima aldaketara egokituago baterantz aurrera egiteko.

"Mahastizaintzako eta ardogintzako sektore moderno baten alde egiten dugu, gaitasuna duena landa-ingurunean balioa eta enplegua sortzeko", adierazi du Barredok.

Sailburuaren hitzetan, berregituraketak eta birmoldaketak aukera ematen du ustiategiak merkatuaren eskarietara egokitzeko, ekoizpen-eraginkortasuna hobetzeko eta epe ertain eta luzera bideragarritasun ekonomikoa bermatzeko, Eusko Jaurlaritzak landa-garapenarekin eta sektorea indartzearekin duen konpromisoa berretsiz.

