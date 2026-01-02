VEHÍCULOS
La venta de turismos sube un 16,4 % en Euskadi en 2025 y los diésel se desploman un 45 %

En diciembre, las matriculaciones han descendido un 5,7 % en Euskadi, hasta las 2728 unidades. Entre ellos, 448 turismos de gasolina (-32,9 %), y 65 de diésel (-49,2 %), mientras que han subido un 5,58 % los de otros combustibles, hasta las 2215 unidades.
Venta de un vehículo en un concesionario de Euskadi. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Autoen salmenta % 16,4 igo da Euskadin 2025ean, baina dieselen salmentak % 45 jaitsi dira
Agencias | EITB

Las matriculaciones de turismos en Euskadi han subido un 16,4 % en 2025 en comparación con el año anterior, al venderse un total de 30 011 vehículos, con un desplome del 45 % en las ventas de los que funcionan con diésel.

Según los datos difundidos este viernes por las patronales del sector Anfac, Ganvam y Faconauto, del total de las matriculaciones la inmensa mayoría, 23 573, han correspondido a vehículos eléctricos, híbridos o de hidrógeno. Esta cifra representa un aumento del 46,6 % en comparación a la de 2024.

Entre enero y diciembre también se han matriculado en Euskadi 5559 vehículos de gasolina, un 31,3 % menos que en el ejercicio anterior, y tan solo se han vendido 877 turismos con motores diésel, lo que supone un descenso del 45,06 %.

Asimismo, en diciembre las matriculaciones han descendido un 5,7 %  en Euskadi, hasta las 2728 unidades. Entre ellos, 448 turismos de gasolina (-32,9 %), y 65 de diésel (-49,2 %), mientras que han subido un 5,58 % los de otros combustibles, hasta las 2215 unidades.

En el conjunto de España las matriculaciones de turismos y todoterrenos han crecido un 12,9 %, hasta 1 148 650 unidades.

Por segundo año consecutivo, la venta de coches nuevos supera el millón de unidades desde la pandemia, si bien la cifra queda aún lejos de los 1,26 millones de unidades vendidas en 2019.

