Autoen salmenta % 16,4 igo da Euskadin 2025ean, baina dieselen salmentak % 45 jaitsi dira

Abenduan, matrikulazioak % 5,7 jaitsi dira Euskadin, 2.728 autoraino. Horien artean, 448 gasolina-auto (-%32,9) eta 65 diesel-auto (-%49,2). Beste erregaienak, berriz, % 5,58 igo dira, 2.215 unitateraino.

Autoak, salgai, Euskadiko kontzesionario batean. Argazkia: EFE

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

2025ean 30.011 ibilgailu saldu dir  Euskal Autonomia Erkidegoan (EAE), hau da, autoen matrikulazioak % 16,4 igo dira, aurreko urtearekin alderatuta. Dena dela, dieselarekin funtzionatzen duten autoen salmentak % 45 jaitsi dira.

Anfac, Ganvam eta Faconauto sektoreko patronalek ostiral honetan zabaldutako datuen arabera, matrikulaziogehienak (23.573) ibilgailu elektrikoei, hibridoei edo hidrogenozkoei dagozkie.

Urtarriletik abendura bitartean ere 5.559 gasolina-ibilgailu matrikulatu dira EAEn, aurreko urtean baino % 31,3 gutxiago, eta diesel motorrak dituzten 877 auto saldu dira bakarrik, hau da, % 45,06 gutxiago.

Halaber, abenduan matrikulazioak % 5,7  jaitsi dira EAEn, 2.728 autoraino. Horien artean, 448 gasolina-auto (-%32,9) eta 65 diesel-auto (-%49,2). Beste erregai batzuenak, berriz, % 5,58 igo dira, 2.215 unitateraino.

Espainian, oro har, turismoen eta gainerako ibilgailuen matrikulazioak % 12,9 igo dira, eta 1.148.650 ibilgailura iritsi dira.

Gauzak horrela, bigarren urtez jarraian, auto berrien salmenta milioi bat unitatetik gorakoa da pandemiaz geroztik, baina kopurua urrun dago oraindik 2019an saldutako 1,26 milioi unitateetatik.

Bizkaia Araba Gipuzkoa Euskal Autonomia Erkidegoa Enpresaburuak Ekonomia

