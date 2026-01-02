Autoen salmenta % 16,4 igo da Euskadin 2025ean, baina dieselen salmentak % 45 jaitsi dira
Abenduan, matrikulazioak % 5,7 jaitsi dira Euskadin, 2.728 autoraino. Horien artean, 448 gasolina-auto (-%32,9) eta 65 diesel-auto (-%49,2). Beste erregaienak, berriz, % 5,58 igo dira, 2.215 unitateraino.
2025ean 30.011 ibilgailu saldu dir Euskal Autonomia Erkidegoan (EAE), hau da, autoen matrikulazioak % 16,4 igo dira, aurreko urtearekin alderatuta. Dena dela, dieselarekin funtzionatzen duten autoen salmentak % 45 jaitsi dira.
Anfac, Ganvam eta Faconauto sektoreko patronalek ostiral honetan zabaldutako datuen arabera, matrikulaziogehienak (23.573) ibilgailu elektrikoei, hibridoei edo hidrogenozkoei dagozkie.
Urtarriletik abendura bitartean ere 5.559 gasolina-ibilgailu matrikulatu dira EAEn, aurreko urtean baino % 31,3 gutxiago, eta diesel motorrak dituzten 877 auto saldu dira bakarrik, hau da, % 45,06 gutxiago.
Halaber, abenduan matrikulazioak % 5,7 jaitsi dira EAEn, 2.728 autoraino. Horien artean, 448 gasolina-auto (-%32,9) eta 65 diesel-auto (-%49,2). Beste erregai batzuenak, berriz, % 5,58 igo dira, 2.215 unitateraino.
Espainian, oro har, turismoen eta gainerako ibilgailuen matrikulazioak % 12,9 igo dira, eta 1.148.650 ibilgailura iritsi dira.
Gauzak horrela, bigarren urtez jarraian, auto berrien salmenta milioi bat unitatetik gorakoa da pandemiaz geroztik, baina kopurua urrun dago oraindik 2019an saldutako 1,26 milioi unitateetatik.
Zure interesekoa izan daiteke
Guggenheim Bilbaok 1,3 milioi bisitari baino gehiagorekin itxi du 2025a
Museoak 3.660 bisitari gehiago izan ditu, 2024ko datuekin alderatuta, eta bertaratutakoen % 90 atzerritik etorritakoak izan dira.
Eusko Jaurlaritzak 928.000 euro bideratuko ditu Euskadiko mahastiak modernizatzeko
Dirulaguntzak 105 hektarea baino gehiago berregituratzen eta birmoldatzen lagunduko du, "mahastizaintza- eta ardogintza-sektorearen lehiakortasuna eta iraunkortasuna hobetzeko".
Alokairuko etxebizitzen prezioa % 3,8 igo da Euskadin 2025ean, eta % 5,6 Nafarroan
Azken urtean, alokairuko etxebizitzen hileko errentek gora egin dute Hego Euskal Herria osoan. Nafarroa igo dira gehien (% 5,6), ondoren Bizkaia (% 4,5), Araba (% 4) eta, azkenik, Gipuzkoa (% 1,9). Batez besteko prezioaren koadroan, zerrendak bueltaerdi ematen du eta eta Gipuzkoa dago prezio-gailurrean (16,4 euro/m2); ondoren, Bizkaia (14,7 euro/m2), Araba (12,1 euro/m2) eta Nafarroa (11,1 euro/m2).
Talgok Uzbekistanen duen kontraturik handiena ziurtatu du, 80 milioikoa
Konpainiak hamar urteko akordioa sinatuko du herrialdeko trenbideen enpresa publikoarekin, sei Talgo 250 trenen mantentze integrala egiteko.
40 urte Espainia eta Portugal EEEn sartu zirenetik
Gaur 40 urte, 1986ko urtarrilaren 1ean, Espainia eta Portugal Europako Ekonomia Erkidegoan sartu ziren, gaur egungo Europar Batasunean. Zer ekarri zuen aldaketa horrek Euskadin? Nola bizi izan zen prozesua?
Bizkaiak 13.000 zergadun berri baino gehiago ditu Batuz sistema ezarri zenetik
Kontrol fiskal integraleko sistemak 69 929 pertsona eta erakunde ditu jada, iruzurraren aurkako borroka indartuz eta zergadunei laguntza erraztuz.
2026an, zer garestituko da, zer merkatu?
Urtea hastearekin batera eguneratu dituzte hainbat produktu eta zerbitzuren prezioak. Zenbait salneurriren kasuan, hala nola elikagaiena edo etxebizitzena, zaila da aurreikuspenak egitea, baina beste batzuen gorabeherak jakinak dira. Honatx azken horien laburbilduma.
Euskal partzuergoak Ayesa Digital erosteko operazioa itxi du, 480 milioi euroren truke
Operazioaren ondorioz, Ibermatica zenaren erabaki zentroa Euskadira itzuliko da. Transakzioa datozen hilabeteetan itxiko dute, agintari eskudunen onespena lortu ondoren.
Elgoibarko eta Tolosako anbulantzia medikalizatuen zerbitzua publikoa izango da urtarrilaren 7tik aurrera
Gipuzkoako anbulantzietako langileek, orduan, aukera izango dute Osasun Sistema Publikoan subrogatuak izateko ordura arteko baldintza berberetan "dagozkien plazak EPE bidez egonkortu bitartean"; enpresan jarraitzeko aukera ere izango daute, baina beste lantoki batean.