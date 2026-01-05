Ayudas
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

El Gobierno Vasco abre las ayudas de hasta 220 euros mensuales para familias vulnerables con menores

El programa, gestionado por Cruz Roja y financiado con fondos europeos, ofrecerá apoyo material a hogares de cinco o más miembros hasta diciembre de 2026.

30 menores extranjeros son tutelados por la Diputación de Álava, tras ser presuntamente abandonado por sus padres
Euskaraz irakurri: Eusko Jaurlaritzak hileko 220 eurorainoko laguntzak ireki ditu adingabeak dituzten familia ahulentzat
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico del Gobierno Vasco ha abierto el plazo para solicitar las ayudas de asistencia material básica destinadas a familias con menores a cargo en situación de especial vulnerabilidad. La convocatoria cuenta con una dotación máxima de cerca de cuatro millones de euros y se enmarca en el Fondo Social Europeo Plus (FSE+ 2021-2027).

El programa tiene como objetivo facilitar recursos económicos para la adquisición de productos de alimentación e higiene personal. La ayuda se articula a través de tarjetas o vales canjeables y se concede por periodos de hasta tres meses, con una cuantía que puede revisarse trimestralmente en función de la situación real de cada unidad familiar.

Las cantidades mensuales varían según el tamaño del hogar: 130 euros para familias de dos miembros, 160 euros para las de tres, 190 euros para las de cuatro y hasta 220 euros al mes para aquellas con cinco o más integrantes, siempre que haya al menos un menor a cargo. Las ayudas podrán reconocerse hasta el 31 de diciembre de 2026.

Entre los requisitos figuran la residencia efectiva en Euskadi, la falta de recursos suficientes, no percibir la Renta de Garantía de Ingresos ni el Ingreso Mínimo Vital y situarse por debajo del umbral de ingresos establecido. La gestión del programa seguirá a cargo de Cruz Roja Española, tras la prórroga del convenio con el Gobierno Vasco, lo que garantiza la continuidad de la iniciativa y evita interrupciones en la percepción de las ayudas.

Comunidad Autonóma Vasca Gobierno Vasco Cruz Roja Economía

Te puede interesar

vivienda-alquiler-edificios-eraikinak-hiria-etxebizitza-alokairua
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

El precio de la vivienda en alquiler sube un 3,8 % en Euskadi en 2025 y un 5,6 % en Navarra

Durante el último año las rentas mensuales de las viviendas en alquiler han subido en todo hegoalde, con Navarra a la cabeza (5,6 %) seguida de Bizkaia (4,5 %), Álava (4 %) y Gipuzkoa (1,9 %). En el cuadro de precio medio, la lista se invierte y Gipuzkoa se sitúa en la cúspide de precios con 16,4 euros/m2, seguida de Bizkaia (14,7 euros/m2), Álava (12,1 euros/m2) y Navarra (11,1 euros/m2)
Cargar más
Publicidad
X