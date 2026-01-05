El Gobierno Vasco abre las ayudas de hasta 220 euros mensuales para familias vulnerables con menores
El programa, gestionado por Cruz Roja y financiado con fondos europeos, ofrecerá apoyo material a hogares de cinco o más miembros hasta diciembre de 2026.
El Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico del Gobierno Vasco ha abierto el plazo para solicitar las ayudas de asistencia material básica destinadas a familias con menores a cargo en situación de especial vulnerabilidad. La convocatoria cuenta con una dotación máxima de cerca de cuatro millones de euros y se enmarca en el Fondo Social Europeo Plus (FSE+ 2021-2027).
El programa tiene como objetivo facilitar recursos económicos para la adquisición de productos de alimentación e higiene personal. La ayuda se articula a través de tarjetas o vales canjeables y se concede por periodos de hasta tres meses, con una cuantía que puede revisarse trimestralmente en función de la situación real de cada unidad familiar.
Las cantidades mensuales varían según el tamaño del hogar: 130 euros para familias de dos miembros, 160 euros para las de tres, 190 euros para las de cuatro y hasta 220 euros al mes para aquellas con cinco o más integrantes, siempre que haya al menos un menor a cargo. Las ayudas podrán reconocerse hasta el 31 de diciembre de 2026.
Entre los requisitos figuran la residencia efectiva en Euskadi, la falta de recursos suficientes, no percibir la Renta de Garantía de Ingresos ni el Ingreso Mínimo Vital y situarse por debajo del umbral de ingresos establecido. La gestión del programa seguirá a cargo de Cruz Roja Española, tras la prórroga del convenio con el Gobierno Vasco, lo que garantiza la continuidad de la iniciativa y evita interrupciones en la percepción de las ayudas.
Un total de 3764 personas se inscriben para la OPE de la 35 promoción de la Ertzaintza
De ellos 2383 son hombres y 1381 mujeres. El proceso, en la fase de oposición, constará de cuatro fases, todas ellas obligatorias y excluyentes.
Euskadi cierra 2025 con un récord histórico de afiliación a la Seguridad Social
Con 107.434 desempleados, 54 más que en 2024, se rompe la tendencia de descensos en el desempleo en la Comunidad Autónoma Vasca. Navarra, en cambio, ha contabilizado el mejor cierre de año desde 2007, con 872 parados menos que en 2024.
Trump pretende controlar el mercado del petróleo, según los expertos
Los expertos creen que en pocos años Venezuela podría volver a ser una potencia petrolera mundial, si se conceden licencias a empresas internacionales, como planea Trump. Sin embargo, el oro negro no es el único objetivo: el país latinoamericano cuenta también con grandes reservas de minerales, gas natural, níquel y coltán. Son muy apreciados en la economía actual.
El euríbor sube en diciembre al 2,267 %, pero baja en el año, según el Banco de España
En diciembre, el euríbor ha alcanzado su tasa más alta desde marzo. No obstante, la caída anual abarata las cuotas de las hipotecas variables que se revisen anualmente, proporcionando un nuevo alivio a los hipotecados, aunque menor que en meses precedentes.
La venta de turismos sube un 16,4 % en Euskadi en 2025 y los diésel se desploman un 45 %
En diciembre, las matriculaciones han descendido un 5,7 % en Euskadi, hasta las 2728 unidades. Entre ellos, 448 turismos de gasolina (-32,9 %), y 65 de diésel (-49,2 %), mientras que han subido un 5,58 % los de otros combustibles, hasta las 2215 unidades.
Guggenheim Bilbao cierra 2025 con más de 1,3 millones de visitantes
El museo supera en 3.660 visitantes la cifra del año anterior y el 90 % de los asistentes procede de fuera de Euskadi.
El Gobierno Vasco destinará 928 000 euros a modernizar el viñedo en Euskadi
Las ayudas financiarán la reestructuración y reconversión de más de 105 hectáreas para “mejorar la competitividad y sostenibilidad del sector vitivinícola”.
Talgo firma su mayor contrato en Uzbekistán por 80 millones
La compañía firmará un acuerdo de diez años con los ferrocarriles públicos uzbecos para el mantenimiento integral de seis trenes Talgo 250.
El precio de la vivienda en alquiler sube un 3,8 % en Euskadi en 2025 y un 5,6 % en Navarra
Durante el último año las rentas mensuales de las viviendas en alquiler han subido en todo hegoalde, con Navarra a la cabeza (5,6 %) seguida de Bizkaia (4,5 %), Álava (4 %) y Gipuzkoa (1,9 %). En el cuadro de precio medio, la lista se invierte y Gipuzkoa se sitúa en la cúspide de precios con 16,4 euros/m2, seguida de Bizkaia (14,7 euros/m2), Álava (12,1 euros/m2) y Navarra (11,1 euros/m2)