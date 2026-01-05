El Gobierno Vasco abre las ayudas de hasta 220 euros mensuales para familias vulnerables con menores

El Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico del Gobierno Vasco ha abierto el plazo para solicitar las ayudas de asistencia material básica destinadas a familias con menores a cargo en situación de especial vulnerabilidad. La convocatoria cuenta con una dotación máxima de cerca de cuatro millones de euros y se enmarca en el Fondo Social Europeo Plus (FSE+ 2021-2027).

El programa tiene como objetivo facilitar recursos económicos para la adquisición de productos de alimentación e higiene personal. La ayuda se articula a través de tarjetas o vales canjeables y se concede por periodos de hasta tres meses, con una cuantía que puede revisarse trimestralmente en función de la situación real de cada unidad familiar.

Las cantidades mensuales varían según el tamaño del hogar: 130 euros para familias de dos miembros, 160 euros para las de tres, 190 euros para las de cuatro y hasta 220 euros al mes para aquellas con cinco o más integrantes, siempre que haya al menos un menor a cargo. Las ayudas podrán reconocerse hasta el 31 de diciembre de 2026.

Entre los requisitos figuran la residencia efectiva en Euskadi, la falta de recursos suficientes, no percibir la Renta de Garantía de Ingresos ni el Ingreso Mínimo Vital y situarse por debajo del umbral de ingresos establecido. La gestión del programa seguirá a cargo de Cruz Roja Española, tras la prórroga del convenio con el Gobierno Vasco, lo que garantiza la continuidad de la iniciativa y evita interrupciones en la percepción de las ayudas.