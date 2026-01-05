Laguntzak
Abian dira Eusko Jaurlaritzaren hileko 220 eurorainoko laguntzak adingabeak dituzten familia zaurgarrientzat

Gurutze Gorriak kudeatutako eta Europako funtsekin finantzatutako programak laguntza materiala eskainiko die bost kide edo gehiagoko familiei 2026ko abendura arte.
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Eusko Jaurlaritzako Ongizate, Gazteria eta Erronka Demografiko Sailak egoera bereziki ahulean dauden eta beren kargura adingabeak dituzten familientzako oinarrizko laguntza materialaren laguntzak eskatzeko epea ireki du. Deialdiak lau milioi euro inguruko gehieneko zuzkidura du, eta Plus Europako Gizarte Funtsaren barruan kokatzen da (EGF+ 2021-2027).

Programak elikadura eta higiene pertsonaleko produktuak erosteko baliabide ekonomikoak ematea du helburu. Laguntza txartel edo txartel trukagarrien bidez antolatzen da eta gehienez hiru hilabeteko epeetarako ematen da. Zenbatekoa hiru hilean behin berrikusten da, familia unitate bakoitzaren benetako egoeraren arabera.

Hileko diru-kopuruak aldatu egiten dira etxearen tamainaren arabera: 130 euro bi kideko familientzat, 160 euro hiru kidekoentzat, 190 euro lau kidekoentzat eta 220 euro hilean bost kide edo gehiago dituztenentzat, betiere adin txikiko bat gutxienez ardurapean badute. Laguntzak 2026ko abenduaren 31ra arte aitortu ahal izango dira.

Besteak beste, baldintza hauek bete behar dira: Euskadin bizitzea, behar beste baliabide ez izatea, Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta eta Bizitzeko Gutxieneko Diru-sarrera ez jasotzea eta ezarritako diru-sarreren mugaren azpitik egotea. Programaren kudeaketak Espainiako Gurutze Gorriaren esku jarraituko du, Eusko Jaurlaritzarekin hitzarmena luzatu ondoren, eta horrek ekimenaren jarraipena bermatzen du eta laguntzak jasotzean etenaldiak ekiditen ditu.

