Un total de 3764 personas se han inscrito para la OPE de la 35ª promoción de la Ertzaintza, cuyas primeras pruebas se realizarán el 7 de febrero en el BEC, según ha anunciado el Departamento de Seguridad.



Esta nueva OPE en la Ertzaintza busca llegar a completar las 473 plazas para agente de escala básica que se ofertaban en la sexta convocatoria conjunta de la Euskal Polizia, y que no se completaron por el alto número de suspendidos.



En total, en esta nueva OPE se ofertan 150 plazas, una cantidad que podrá ser ampliable hasta completar las 473 plazas que no se cubran en la convocatoria de 6 de marzo de 2025, un proceso que en estos momentos está sin finalizar.



El plazo de inscripción para la OPE de la 35ª promoción de la Ertzaintza finalizó el pasado 23 de diciembre y en total se han inscrito 3.764 personas, de las cuales 2.383 son hombres y 1381 mujeres.



El 71,7 % de las personas tiene entre 18 y 30 años, el 26 % entre 31 y 38 y el 2 % es mayor de 38 años.



,El 61,4 % de las solicitudes provienen de Bizkaia, el 19,5 % de Gipuzkoa y el 12,6 % de Álava. El resto residen fuera de la Comunidad Autónoma Vasca.



Respecto al euskera un 55, 8 % de las personas inscritas acreditan un B2, el 12,4 % el C1, el 6,9 % el B1 y el 0,16 % el C2.



Las primeras pruebas de selección se llevarán a cabo en el BEC de Barakaldo el próximo 7 de febrero.



El proceso de selección de los agentes contará, en la fase de oposición, con cuatro fases, todas ellas de carácter obligatorio y eliminatorio: Prueba psicotécnica, dirigida a la evaluación de las aptitudes intelectuales, prueba de conocimientos, (tipo test), prueba de aptitud física, y entrevista personal.



Además, en la fase de concurso, se valorarán diversos méritos de acuerdo con lo establecido en las bases entre los que figuran destrezas lingüísticas en francés, inglés y alemán, titulaciones y diplomas oficiales o servicios prestados como agente de la escala básica de la Euskal Polizia.



Las personas que aprueben todas las fases de la oposición, y entren dentro del número de plazas convocadas, serán nombradas funcionarios en prácticas y pasarán a realizar el curso de formación en la Academia de Policía de Arkaute y, después, el periodo de prácticas en las ertzain-etxeas correspondientes.