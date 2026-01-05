Guztira 3.764 pertsonak eman dute izena Ertzaintzaren 35. promozioko LEPrako
Guztira 3.764 pertsonak eman dute izena Ertzaintzaren 35. promozioko LEPrako. Guztira, LEP berri honetan 150 plaza eskaintzen dira, eta kopuru hori handitu ahal izango da 2025eko martxoaren 6ko deialdian betetzen ez diren 473 plazak bete arte.
Segurtasun Sailak beste LEP bat iragarri zuen azaroaren 25ean Ertzaintzan, Euskal Poliziaren seigarren deialdian oinarrizko eskalako agenteentzako eskaintzen ziren 473 plazak betetzeko.
Joan den abenduaren 23an amaitu zen Ertzaintzaren 35. promozioko LEPrako izena emateko epea, eta guztira 3.764 pertsonak eman dute izena; horietatik 2.383 gizonak dira eta 1.381 emakumeak.
Pertsonen %71,7k 18 eta 30 urte bitartean ditu, %26k 31 eta 38 urte bitartean eta % 2k 38 urte baino gehiago. Izena eman dutenen %61,4 Bizkaikoak dira, %19,5 Gipuzkoakoak eta %12,6 Arabakoak. Gainerakoak Euskal Autonomia Erkidegotik kanpo bizi dira.
Euskarari dagokionez, izena eman dutenen %55,8k B2-a egiaztatu dute, %12,4k C1-a, %6,9k B1-a eta %0,16k C2-a. Lehenengo hautaprobak Bilbao Exhibition Centerren egingo dira datorren otsailaren 7an.
Ertzaintzako 35. promozioko agenteak hautatzeko prozesuak, oposizio-fasean, lau fase izango ditu, guztiak derrigorrezkoak eta baztertzaileak:Proba psikoteknikoa, adimen-gaitasunak ebaluatzeko; Ezagutza-proba (test erakoa); Proba psikoteknikoa Gaitasun fisikoaren proba; eta elkarrizketa pertsonala.
Gainera, lehiaketa-fasean, hainbat merezimendu baloratuko dira, oinarrietan ezarritakoaren arabera; besteak beste, frantseseko, ingeleseko eta alemanierako hizkuntza-trebetasunak, titulazio eta diploma ofizialak edo Euskal Poliziaren oinarrizko eskalako agente gisa emandako zerbitzuak.
Oposizioaren fase guztiak gainditu eta deitutako plaza-kopuruaren barruan sartzen diren pertsonak praktiketako funtzionario izendatuko dira, eta prestakuntza-ikastaroa Arkauteko Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademian egingo dute, eta, ondoren, praktikaldia dagokien ertzain-etxeetan.
Ertzaintzako funtzionario izateko, izangaiek gainditu egin behar dituzte bai Arkauteko prestakuntza-ikastaroa, bai ikastetxetik igaro ondoren sartzen diren unitateko praktika-prozesua.
Euskadik Gizarte Segurantzako afiliazio errekor historikoarekin itxi du 2025a
Hala ere, Euskadiko langabeziaren beherakada joera eten da 107.434 langaberekin, 2024an baino 54 gehiagorekin; Nafarroan, aldiz, 872 pertsonako jaitsiera izan du.
Trumpek petrolioaren merkatua kontrolatu nahi du, adituen arabera
Venezuela munduko petrolio-potentzia izan daiteke laster, nazioarteko enpresei lizentziak emanez gero, Trumpek aurreikusi bezala. Hala ere, urre beltza ez da helburu bakarra; izan ere, Latinoamerikako herrialdeak mineral, gas natural, nikel eta koltan erreserba handiak ere baditu.
Euriborra % 2,267ra igo da abenduan, baina jaitsi egin da urteko bilakaeran, Espainiako Bankuaren arabera
Martxotik izan duen tasarik altuena lortu du urte amaieran. Hala ere, urteko beherakadari esker, urtero berrikusten diren hipoteka aldakorren kuotak merkatuko dira, nahiz eta aurreko hilabeteetan baino apalago.
Autoen salmenta % 16,4 handitu da Euskadin 2025ean, baina dieselen salmentak % 45 murriztu dira
Abenduan, matrikulazioak % 5,7 murriztu dira Euskadin, 2.728 autoraino. Horien artean, 448 gasolina-auto (-%32,9) eta 65 diesel-auto (-%49,2). Beste erregaienak, berriz, % 5,58 handitu dira, 2.215 unitateraino.
Guggenheim Bilbaok 1,3 milioi bisitari baino gehiagorekin itxi du 2025a
Museoak 3.660 bisitari gehiago izan ditu, 2024ko datuekin alderatuta, eta bertaratutakoen % 90 atzerritik etorritakoak izan dira.
Eusko Jaurlaritzak 928.000 euro bideratuko ditu Euskadiko mahastiak modernizatzeko
Dirulaguntzak 105 hektarea baino gehiago berregituratzen eta birmoldatzen lagunduko du, "mahastizaintza- eta ardogintza-sektorearen lehiakortasuna eta iraunkortasuna hobetzeko".
Alokairuko etxebizitzen prezioa % 3,8 igo da Euskadin 2025ean, eta % 5,6 Nafarroan
Azken urtean, alokairuko etxebizitzen hileko errentek gora egin dute Hego Euskal Herria osoan. Nafarroa igo dira gehien (% 5,6), ondoren Bizkaia (% 4,5), Araba (% 4) eta, azkenik, Gipuzkoa (% 1,9). Batez besteko prezioaren koadroan, zerrendak bueltaerdi ematen du eta eta Gipuzkoa dago prezio-gailurrean (16,4 euro/m2); ondoren, Bizkaia (14,7 euro/m2), Araba (12,1 euro/m2) eta Nafarroa (11,1 euro/m2).
Talgok Uzbekistanen duen kontraturik handiena ziurtatu du, 80 milioikoa
Konpainiak hamar urteko akordioa sinatuko du herrialdeko trenbideen enpresa publikoarekin, sei Talgo 250 trenen mantentze integrala egiteko.
40 urte Espainia eta Portugal EEEn sartu zirenetik
Gaur 40 urte, 1986ko urtarrilaren 1ean, Espainia eta Portugal Europako Ekonomia Erkidegoan sartu ziren, gaur egungo Europar Batasunean. Zer ekarri zuen aldaketa horrek Euskadin? Nola bizi izan zen prozesua?