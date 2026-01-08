La actividad industrial de Euskadi crece un 0,8 % interanual en noviembre, pero cae un 1,0 % mensual
La producción industrial de Euskadi aumentó un 0,8 % en noviembre de 2025 respecto al mismo mes del año anterior, una vez corregido el efecto del calendario laboral. Sin embargo, en comparación con octubre, la actividad descendió un 1,0 %, según datos de Eustat.
Por destino económico, los Bienes de consumo registraron un comportamiento interanual negativo, con una caída del 1,5 %, debido principalmente al descenso de los bienes no duraderos (-3,4 %), que no pudo ser compensado del todo por el crecimiento de los bienes duraderos (+6,7 %).
Los Bienes de equipo mostraron un crecimiento destacado del 3,7 % interanual, mientras que los Bienes intermedios redujeron su producción un 1,1 %. Por su parte, el sector de la Energía aumentó un 2,2 % en comparación con noviembre de 2024.
Por territorios históricos, la evolución fue desigual. Álava registró una caída interanual del 7,9 %, lastrada por el descenso de los bienes de equipo y los bienes intermedios. En contraste, la producción industrial creció en Bizkaia (+4,0 %) y Gipuzkoa (+2,4 %).
Entre los sectores con mayor peso en la industria vasca, destacaron los incrementos en Maquinaria y equipo (+3,1 %), Material de transporte (+2,7 %) y Metalurgia y productos metálicos (+0,6 %). En sentido contrario, la producción disminuyó en Madera, papel y artes gráficas (-4,2 %) y en Energía eléctrica, gas y vapor (-2,9 %).
Inician una huelga indefinida en Metal Group de Abadiño y Legutio en contra del ERE
La dirección de la empresa ha propuesto un ERE que plantea el cierre total de la planta de Abadiño y numerosos despidos en Legutio, afectando a unos 139 trabajadores de un total de los 183.
El Ministerio de Trabajo plantea una subida del 3,1 % del salario mínimo, hasta 1221 euros brutos al mes
Patronal y sindicatos se han comprometido a estudiar la propuesta y a someterla a consulta de sus órganos de dirección, según ha explicado en rueda de prensa este miércoles el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, que ha calificado el diálogo de "sincero y constructivo".
Facua avisa de las "15 trampas" que los consumidores pueden sufrir durante las rebajas
Durante el período de rebajas suelen darse prácticas ilegales ante las que se puede reclamar e interponer denuncias en las autoridades de protección de consumidores ya que pueden ser objeto de sanciones.
El Gobierno español se reúne con agentes sociales para negociar la subida del SMI
El salario mínimo ha arrancado el año en 1184 euros mensuales por catorce pagas, la misma cuantía con la que finalizó 2025.
ELA apoya la publificación de las ambulancias de Tolosa y Elgoibar, pero denuncia falta de transparencia
Osakidetza asume desde hoy el servicio de ambulancias medicalizadas en los dos municipios. El sindicato ELA apoya el proceso, pero no el modo en el que se ha llevado a cabo. A lo largo de este año Osakidetza también hará pública la gestión de las ambulancias medicalizadas de San Sebastián.
Hoy comienza la vacunación de las reses navarras y guipuzcoanas contra la dermatosis nodular
Por orden del gobierno español, los animales de las ganaderías más cercanas al estado francés serán los primeros en ser vacunados Las ganaderías de Álava y Bizkaia quedan, de momento, fuera del plan de vacunación.
Arrancan las rebajas de invierno: El gasto medio superará los 100 euros por persona en Hegoalde
Cada habitante gastará de media 114,45 euros en la Comunidad Autónoma Vasca y 105,11 euros en Navarra. Kontsumobide y la OCU recuerdan que en rebajas los derechos de las personas consumidoras permanecen intactos.
El Gobierno Vasco abre las ayudas de hasta 220 euros mensuales para familias vulnerables con menores
El programa, gestionado por Cruz Roja y financiado con fondos europeos, ofrecerá apoyo material a hogares de cinco o más miembros hasta diciembre de 2026.
Un total de 3764 personas se inscriben para la OPE de la 35 promoción de la Ertzaintza
De ellos 2383 son hombres y 1381 mujeres. El proceso, en la fase de oposición, constará de cuatro fases, todas ellas obligatorias y excluyentes.