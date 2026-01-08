La actividad industrial de Euskadi crece un 0,8 % interanual en noviembre, pero cae un 1,0 % mensual

La producción industrial de Euskadi aumentó un 0,8 % en noviembre de 2025 respecto al mismo mes del año anterior, una vez corregido el efecto del calendario laboral. Sin embargo, en comparación con octubre, la actividad descendió un 1,0 %, según datos de Eustat.

Por destino económico, los Bienes de consumo registraron un comportamiento interanual negativo, con una caída del 1,5 %, debido principalmente al descenso de los bienes no duraderos (-3,4 %), que no pudo ser compensado del todo por el crecimiento de los bienes duraderos (+6,7 %).

Los Bienes de equipo mostraron un crecimiento destacado del 3,7 % interanual, mientras que los Bienes intermedios redujeron su producción un 1,1 %. Por su parte, el sector de la Energía aumentó un 2,2 % en comparación con noviembre de 2024.

Por territorios históricos, la evolución fue desigual. Álava registró una caída interanual del 7,9 %, lastrada por el descenso de los bienes de equipo y los bienes intermedios. En contraste, la producción industrial creció en Bizkaia (+4,0 %) y Gipuzkoa (+2,4 %).

Entre los sectores con mayor peso en la industria vasca, destacaron los incrementos en Maquinaria y equipo (+3,1 %), Material de transporte (+2,7 %) y Metalurgia y productos metálicos (+0,6 %). En sentido contrario, la producción disminuyó en Madera, papel y artes gráficas (-4,2 %) y en Energía eléctrica, gas y vapor (-2,9 %).