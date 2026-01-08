Industria-ekoizpena
EAEko industria-jarduera % 0,8 hazi da urte batetik bestera azaroan, baina % 1,0 jaitsi da hiletik hilera

Eustaten datuen arabera, ekipo-ondasunek gora egin dute urterik urte, nahiz eta Araban hilean behera egin eta jarduerak behera egin.

Tecnologización de la industria
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Euskadiko industria-produkzioa % 0,8 igo zen 2025eko azaroan, aurreko urteko hilabete horrekin alderatuta, lan-egutegiaren eragina zuzendu ondoren. Hala ere, urriarekin alderatuta, jarduera % 1,0 jaitsi zen, Eustaten datuen arabera.

Helburu ekonomikoaren arabera, kontsumo-ondasunek urtearteko portaera negatiboa izan zuten, % 1,5eko jaitsierarekin, batez ere ondasun ez-iraunkorren jaitsieragatik (- % 3,4), zeina ezin izan baitzen guztiz konpentsatu ondasun iraunkorren hazkundearekin (+ % 6,7).

Ekipo-ondasunek urtearteko % 3,7ko hazkunde nabarmena izan zuten, eta bitarteko ondasunek, berriz, % 1,1 murriztu zuten produkzioa. Bestalde, energiaren sektorea % 2,2 hazi zen 2024ko azaroarekin alderatuta.

Lurraldez lurralde aztertuta, bilakaera desberdina izan zen. Araban % 7,9ko urtearteko jaitsiera izan zen, ekipamenduko ondasunen eta bitarteko ondasunen beherakadek oztopatuta. Aitzitik, industria-produkzioa hazi egin zen Bizkaian (+ % 4,0) eta Gipuzkoan (+ % 2,4).

EAEko industrian pisu handiena duten sektoreen artean, honako hauek nabarmendu ziren: Makineria eta ekipoa (+ % 3,1), Garraio-materiala (+ % 2,7) eta Metalurgia eta produktu metalikoak (+ % 0,6). Aitzitik, produkzioa jaitsi egin zen Zura, papera eta arte grafikoak (- %4,2) eta Energia elektrikoa, gasa eta lurruna (- % 2,9) ataletan.

Euskal Autonomia Erkidegoa Eustat Industria Ekonomia

