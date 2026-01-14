Mercedes-Benz Vitoria busca operarios de montaje para su planta

Mercedes-Benz Vitoria busca operarios de montaje con el objetivo de incorporar, entre los meses de enero y junio, a este persona en su planta alavesa, según ha informado Adecco, que ha abierto, para ello, un proceso de selección.



En un comunicado, Adecco ha informado que el puesto requiere contar con una Formación Profesional relacionada, preferiblemente superior, experiencia previa en el sector industrial o automotriz, capacidad para leer planos técnicos y disponibilidad para trabajar en turnos rotativos, así como en turno fijo de tarde.



Además, se valorará la actitud proactiva, la capacidad para trabajar en equipo, la búsqueda de la mejora continua, residir en Vitoria o zonas cercanas y tener la posibilidad de desplazar su vivienda a Vitoria o cercanías.



Según ha trasladado, la empresa ofrece un contrato temporal con posibilidad de continuidad, jornada completa o parcial, formación inicial, un entorno de trabajo "innovador y colaborativo" y la oportunidad de desarrollarse en un sector clave para la industria nacional y especialmente potente en el mercado vasco.