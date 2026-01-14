Lan-eskaintza

Gasteizko Mercedesen muntaketako langileak behar dituzte

Adeccok ohar baten bidez jakinarazi duenez, hautagai izateko beharrezkoa da Lanbide Heziketa izatea, ahal dela Goi-Mailakoa, industria-sektorean edo sektore autopropultsatuan aurretik esperientzia izatea, plano teknikoak irakurtzeko gaitasuna eta txandaka nahiz arratsaldeko txanda finkoan lan egiteko prestasuna.

Mercedes-Benz_Vitoria-Gasteiz
Gasteizko Mercedes Benzen lantegia.
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Gasteizko Mercedes-Benz lantegia muntaketako beharginen bila dabil, urtarrila eta ekaina bitartean Arabako lantegian aritzeko, Adeccok jakinarazi duenez. Hautaketa-prozesua zabaldu dute horretarako. 

Gainera, honako hauek baloratuko dira: jarrera proaktiboa, taldean lan egiteko gaitasuna, etengabeko hobekuntza bilatzea, Gasteizen edo inguruko eremuetan bizitzea eta etxebizitza Gasteizera edo inguruetara lekualdatzeko aukera izatea.

Adierazi duenez, enpresak aldi baterako kontratu bat eskaintzen du, gerora jarraitzeko aukerarekin; lanaldi osoa edo partziala, hasierako prestakuntza, lan-ingurune "berritzaile eta kolaboratiboa" eta industria nazionalarentzat funtsezkoa den eta euskal merkatuan bereziki indartsua den sektore batean lan egiteko aukera.

