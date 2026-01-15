El Gobierno Vasco autoriza un parque solar con casi 5500 paneles en Zalduondo

El Gobierno Vasco ha concedido la autorización administrativa para la construcción de una planta solar con 5480 módulos y una potencia total de 2,5 MW en la localidad alavesa de Zalduondo (Álava).

El Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) publica este jueves la resolución del Departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad en la que se recuerda que el proyecto Katarri de la empresa Perfect Business Location deberá ajustarse a las medidas correctoras que el Gobierno determinó en agosto.

El Ejecutivo estableció unas medidas protectoras y correctoras y una serie de controles de seguimiento ambiental para evitar que el proyecto tuviera que someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria.

Entre esas medidas destacaba la elaboración de un estudio de avifauna sobre las especies que se reproducen en la zona entre abril y julio como el aguilucho cenizo y el aguilucho pálido.

También tendrán que introducirse correcciones dirigidas a la protección del patrimonio natural, como las encaminadas a que la línea soterrada discurra en los márgenes de caminos ya existentes.

Incluye además mejoras para la protección de las aguas, de los suelos agrícolas, del patrimonio cultural, del medio rural y de la gestión de residuos.

A partir de ahora, según la resolución publicada este jueves en el BOPV, la empresa tiene un plazo de tres años para solicitar la definitiva autorización administrativa de construcción.

