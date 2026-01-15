ENERGIA BERRIZTAGARRIAK

Eusko Jaurlaritzak baimendu du Zalduondon 5.500 panel izango dituen eguzki parke bat eraikitzea

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratutako ebazpenaren arabera, Perfect Business Location enpresak gaurtik hiru urteko epea izango du Katarri eguzki parkea eraiki ahal izateko behin betiko baimen administratiboa eskatzeko.

Eguzki panelak. Artxiboko argazkia: EFE

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Eusko Jaurlaritzak aurretiazko administrazio baimena eman dio Perfect Business Location enpresari Zalduondon (Araba) eguzki parkea eraikitzeko. 

5.480 panel eta 2,5 megawatteko potentzia izango ditu. 

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian gaur argitaratutako ebazpenaren arabera, iazko abuztuan Eusko Jaurlaritzak agindutako neurri babesle eta zuzentzaileak ere onartu beharko dira. 

Neurri horien artean, apiriletik uztailera bitartean ugaltzen diren espezieen inguruko azterketa bat egiteko beharra nabarmendu zen, tartean, mirotz urdina eta mirotz zuria

Halaber, natura ondarea babesteko zuzenketak sartu beharko dira, besteak beste, lur azpiko linea lehendik dauden bideetatik igaro dadin. 

Gainera, nekazaritza lurrak, kultura ondarea, landa ingurunea eta hondakinen kudeaketari lotutako neurriak jasotzen dira. 

Perfect Business Location enpresak gaurtik hiru urteko epea izango du Katarri eguzki parkea eraiki ahal izateko behin betiko baimen administratiboa eskatzeko. Epe hori igaro eta ez bada instalazioa eraikitzeko baimenik eskatu, ebazpena iraungitzat jo ahal izango da.

