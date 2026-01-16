El PIB vasco crece un 2,3 % y el empleo un 1,4 % en 2025
En 2025 se crearon cerca de 14 000 puestos de trabajo, egún las estimaciones del Avance de cuentas económicas trimestrales realizadas por Eustat.
El PIB de Euskadi ha crecido un 2,3 % en el año 2025 respecto a 2024 y el empleo ha experimentado el pasado ejercicio un incremento interanual del 1,4 %, lo que implica la creación de alrededor de 14 000 puestos de trabajo, según las estimaciones del Avance de cuentas económicas trimestrales realizadas por Eustat.
En concreto, el cuarto trimestre del año 2025 se cerró con un crecimiento del PIB vasco del 2,4 % en relación al mismo trimestre de 2024 y un 0,5 % con relación al trimestre anterior.
Por su parte, el empleo en el último trimestre del año ascendió un 1,4 % respecto al mismo trimestre del año anterior y un 0,4 % con respecto a los tres meses precedentes. En total, se estima que se han creado 14 000 nuevos puestos de trabajo a lo largo de 2025.
Del análisis de la información coyuntural disponible en el momento de elaboración de este Avance, se deriva que el valor añadido ha crecido durante el año 2025 con menor intensidad que durante el año anterior debido a la "desaceleración" observada en el sector primario y en la industria.
El próximo 6 de marzo, Eustat publicará las estimaciones desagregadas del PIB y del empleo en sus Cuentas económicas trimestrales del cuarto trimestre de 2025, tras incorporar la información económica coyuntural no disponible en el momento de elaboración de este Avance.
Te puede interesar
¿Cómo debo pedir a partir de enero de 2027 el subsidio de desempleo y las prestaciones familiares?
El traspaso permitirá a Euskadi integrar en Lanbide tanto la protección económica por desempleo como las políticas activas de empleo, creando una ventanilla única que simplifica trámites, elimina duplicidades y mejora la atención a las personas desempleadas.
Metal Group irá a concurso de acreedores y cerrará las plantas de Abadiño y Legutio
La compañía cuenta con dos centros de trabajo, uno en Legutio y otro en Abadiño, con un total de 183 trabajadores.
Comienzan las obras de electrificación del TAV adjudicadas por Adif
Adif adjudicó en octubre estas obras de construcción de la catenaria por 86,5 millones de euros, presupuesto con el que se instalarán cables de alta tensión para establecer la línea de alta tensión sobre el Tren de Alta Velocidad.
Varias empresas muestran su interés por Astore
La puja por la empresa de Arrasate será el 23 de enero y, previsiblemente, antes de finales de enero se dará a conocer quién el ganador de la subasta. A las compras ya confirmadas de Loreak Mendian, Lorpen y Ternua se sumará ahora la de Astore, la última unidad productiva del grupo que falta por vender.
Sánchez anuncia un fondo soberano español dotado con 10 500 millones que busca movilizar 120 000 millones
Con este fondo, el presidente español pretende prolongar la transformación energética, la transición digital, la apuesta por el capital humano y la reindustrializacion en todos los territorios.
Ni el Ministerio ni el personal médico han acercado sus posturas y seguirán las movilizaciones
Por segundo día consecutivo, el personal médico de Osakidetza ha secundado la huelga en defensa de un estatuto propio. Las movilizaciones han sido numerosas en las capitales de Hegoalde y, según el Departamento de Salud del Gobierno Vasco, el seguimiento del turno de tarde ha sido del 8,2%, según los datos provisionales, frente al 20,67% de la mañana. El personal médico ha manifestado su intención de continuar con las protestas hasta que el Ministerio de Sanidad apruebe un estatuto marco creado expresamente para los médicos; no descartan la posibilidad de una huelga indefinida.
ELA registra una huelga el día 20 de enero en centros de iniciativa social y pide al nuevo director de Kristau Eskola un cambio de actitud
La responsable de ELA en Educación, Miren Zubizarreta, ha recordado que el acuerdo de febrero de 2024 llegó tras 14 días de huelga en estos centros de enseñanza y, a día de hoy, algunos de los "contenidos importantes" que se firmaron en ese acuerdo "no se están cumpliendo por parte de la patronal" como consecuencia, a su juicio, "de la mala fe y la irresponsabilidad" que está teniendo en este proceso la patronal.
Día de retenciones en la AP-8 debido a la protesta de agricultores y ganaderos de Hegoalde en Biriatu
La tractorada, convocada por los sindicatos EHNE, ENBA y UAGN, ha denunciado el "desamparo" que sufre el sector tras el acuerdo comercial de Mercosur y la preocupación por la dermatosis nodular contagiosa.
La CAV cierra 2025 con una inflación del 2,9 % tras bajar tres décimas en diciembre y Navarra con el 2,6 % tras bajar cuatro
Según los datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el índice registrado en Euskadi es el mismo que la media estatal, también del 2,9 % y el de Navarra, por lo tanto, queda por debajo.