Euskadiko BPG % 2,3 eta enplegua % 1,4 hazi dira 2025ean

14.000 lanpostu inguru sortu ziren iaz, Eustat euskal estatistika erakundeak ostiral honetan argitaratu duen hiruhileroko kontu ekonomikoen aurrerapenean egindako zenbatespenen arabera.
Langileak. EFE.

Agentziak | EITB

Euskal Autonomia Erkidegoko (EAE) Barne Produktu Gordina (BPG) % 2,3 hazi da 2025ean aurreko urtearekin alderatuta, eta enpleguak % 1,4eko hazkundea izan du, 14.000 lanpostu inguru sortuta, Eustat euskal estatistika erakundeak ostiral honetan argitaratu duen hiruhileroko kontu ekonomikoen aurrerapenean egindako zenbatespenen arabera.

Aurrerapena egiteko unean eskuragarri zegoen koiunturazko informazioaren azterketatik Eustatek ondorioztatu du balio erantsia aurreko urtean baino gutxiago hazi dela 2025ean, lehen sektorean eta industrian izandako dezelerazioaren ondorioz.

Bestalde, 2025eko laugarren hiruhilekoan, Euskadiko BPG %2,4 hazi da aurreko urteko hiruhileko beraren aldean eta %0,5 aurreko hiruhilekoaren aldean. Enpleguari dagokionez, %1,4 hazi da 2025eko laugarren hiruhilekoan aurreko urteko hiruhileko beraren aldean eta %0,4 aurreko hiruhilekoaren aldean.

Eustatek martxoaren 6an argitaratuko ditu BPGren eta enpleguaren zenbatespen bereiziak 2025eko laugarren hiruhilekoko hiruhileko kontu ekonomikoetan, aurrerapena egiteko unean eskuragarri ez dagoen koiuntura informazioa erantsi ondoren.

 

VITORIA, 15/01/2026.- El Sindicato Médico de Euskadi ha convocado este jueves una concentración en Vitoria con motivo de la huelga de facultativos para protestar contra el estatuto marco que negocia el Ministerio de Sanidad y para exigir una regulación específica para este colectivo. EFE/ L. Rico
Ministerioak eta medikuek ez dituzte jarrerak hurbildu, eta mobilizatzen jarraituko dute 

Bigarren egunez jarraian, Osakidetzako medikuek greba egin dute estatutu propio baten alde. Mobilizazio ugari egin dituzte Hego Euskal Herriko hiriburuetan eta, Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailaren arabera, arratsaldeko txandaren jarraipena % 8,2koa izan da, behin behineko datuen arabera; goizekoan, aldiz, % 20,67koa. Medikuek protestekin jarraitzeko asmoa agertu dute, Osasun Ministerioak medikuentzat propio sortutako estatutu markoa onartu arte; ez dute baztertzen greba mugagabea egiteko aukera. 

ELA registra huelga el día 20 en centros de iniciativa social
ELAk gizarte-ekimeneko ikastetxeetako langileen greba erregistratu du, eta jarrera aldatzeko eskatu dio Kristau Eskolen zuzendari berriari

Miren Zubizarreta ELAren Hezkuntzako arduradunak gogorarazi du 2024ko otsaileko akordioa 14 eguneko greba egin ondoren iritsi zela, eta, gaur egun, akordio horretan sinatu ziren "eduki garrantzitsuetako" batzuk "patronala ez da betetzen ari". Zubizarretaren ustez, patronala prozesu honetan "fede txarrez eta arduragabekeriaz" jokatzen dabil.

