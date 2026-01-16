Metal Group irá a concurso de acreedores y cerrará las plantas de Abadiño y Legutio
Metal Group, dedicada a la fundición y mecanizado de piezas de automoción, irá a concurso de acreedores, según han confirmado fuentes de CC. OO. a EITB.
En un principio, supondrá el cierre de los dos centros de trabajo de Legutio y Abadiño, con un total de 183 trabajadores.
Metal Group ya pasó por un concurso de acreedores que culminó en agosto de este mismo año, cuando fue comprada por un fondo suizo Meteorix por el valor de un euro. Esta nueva crisis llega tras la retirada de los encargos de su principal cliente, Volkswagen.
En la planta de Abadiño no hay actividad desde noviembre, y la plantilla se ha movilizado ante nuevos impagos y retraso en el abono de las nóminas.
En Legutio, donde la plantilla inició una huelga indefinida el pasado, han vuelto al trabajo "con el fin de sacar pedidos acumulados que generen algo de liquidez para afrontar pagos pendientes”.
