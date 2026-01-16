INDUSTRIA

Metal Group enpresak hartzekodunen konkurtsora joko du eta Abadiño eta Legutioko lantegiak itxiko ditu

Konpainiak bi lantoki (Abadiñon eta Legution) eta 183 langile ditu. 

author image

EITB

Azken eguneratzea

Metal Group automoziorako piezak ekoizten dituen enpresak hartzekodunen konkurtsoa joko du. 

Itxura guztien arabera, horrek Legutioko eta Abadiñoko lantegiak ixtea eta 183 langile kaleratzea eragingo du. 

Ez da hartzekodunen konkurtsora jotzen duen lehen aldia. Iazko abuztuan Meteorix izeneko Suitzako funts batek erosi zuen, euro baten truke. 

Krisialdia Volkswagenek eskaerak moztu eta kontratuak etetearekin batera etorri da. Auto marka hori baitzen enpresaren bezero nagusia, baina urritik aurrerako kontratuak eten zituen. 

Abadiñoko lantegiaren kasuan, azarotik ez dauka jardunik, eta azken asteetan, langileek hainbat mobilizazio egin dituzte zorrak kitatzea eta lan gatazka amaitzea eskatzeko.

Legutioko langileek greba abiatu zuten urtarrilaren 7an, baina zorren kitapena aurreratu eta azken ordainsariak jasotzeko helburuarekin, langileak lanera itzuliko dira.

VITORIA, 15/01/2026.- El Sindicato Médico de Euskadi ha convocado este jueves una concentración en Vitoria con motivo de la huelga de facultativos para protestar contra el estatuto marco que negocia el Ministerio de Sanidad y para exigir una regulación específica para este colectivo. EFE/ L. Rico
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Ministerioak eta medikuek ez dituzte jarrerak hurbildu, eta mobilizatzen jarraituko dute 

Bigarren egunez jarraian, Osakidetzako medikuek greba egin dute estatutu propio baten alde. Mobilizazio ugari egin dituzte Hego Euskal Herriko hiriburuetan eta, Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailaren arabera, arratsaldeko txandaren jarraipena % 8,2koa izan da, behin behineko datuen arabera; goizekoan, aldiz, % 20,67koa. Medikuek protestekin jarraitzeko asmoa agertu dute, Osasun Ministerioak medikuentzat propio sortutako estatutu markoa onartu arte; ez dute baztertzen greba mugagabea egiteko aukera. 

ELA registra huelga el día 20 en centros de iniciativa social
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

ELAk gizarte-ekimeneko ikastetxeetako langileen greba erregistratu du, eta jarrera aldatzeko eskatu dio Kristau Eskolen zuzendari berriari

Miren Zubizarreta ELAren Hezkuntzako arduradunak gogorarazi du 2024ko otsaileko akordioa 14 eguneko greba egin ondoren iritsi zela, eta, gaur egun, akordio horretan sinatu ziren "eduki garrantzitsuetako" batzuk "patronala ez da betetzen ari". Zubizarretaren ustez, patronala prozesu honetan "fede txarrez eta arduragabekeriaz" jokatzen dabil.

