El Gobierno español y el sector acuerdan flexibilizar el control pesquero tras un día de protestas
El Gobierno de España y el sector pesquero han sellado un pacto para flexibilizar la aplicación del reglamento comunitario de control de la pesca, que ha causado este lunes una ola de protestas de los pescadores, quienes han desconvocado finalmente los paros.
La Secretaría General de Pesca, las cofradías de pescadores y la patronal de los armadores Cepesca se han reunido esta tarde y, tras el encuentro, han emitido un comunicado conjunto con los pormenores de este acuerdo.
Puntos clave
Son acuerdos en torno a los aspectos que habían generado polémica, como las referentes a las anotaciones de capturas y de la notificación previa.
Para el secretario general de la Confederación Española de Pesca (Cespesca), Javier Garat, el sector ha conseguido aspectos "fundamentales" por los que ha peleado, como el referido a las declaraciones de capturas de especies inferiores a los 50 kilos.
Las cofradías también han compartido su satisfacción con lo acordado y han avanzado que desconvocan los paros que se han sucedido este lunes por todo el Estado.
Para el presidente de las cofradías, las flexibilizaciones son una buena noticia, dado que el anterior escenario planteaba sanciones económicas previsibles para el sector.
Por ejemplo, en cuanto a la anotación de capturas por operación de pesca, el acuerdo ha concluido que se entenderá cumplida cuando se facilite al menos una vez al día, antes de la entrada a puerto o en el lugar del desembarque.
El sector también ha conseguido modificar la notificación previa de las 4 horas, para evitar esperas innecesarias.
Protestas
Hasta Madrid han acudido centenares de pescadores para manifestarse ante la sede de la Secretaría General de Pesca donde se ha celebrado el encuentro.
Los actos contra la norma de control se han extendido desde el Atlántico y el Cantábrico hasta el Mediterráneo. En Euskadi, la flota vasca de bajura ha permanecido amarrada y las lonjas de Pasaia, en Gipuzkoa, y de Ondarroa y Bermeo, en Bizkaia, han cerrado.
