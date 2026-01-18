Las cofradías de pescadores pararán este lunes para protestar contra la nueva norma de control de la UE
Las cofradías de pescadores pararán este lunes, cerrarán las lonjas y protestarán contra la nueva norma de control de la Unión Europea (UE), "porque no se adapta a la realidad del sector".
Por ello, los pescadores exigirán "una normativa justa, consensuada y adaptada a la realidad del sector pesquero", según un comunicado de las cofradías.
Las cofradías rechazan el reglamento por obligaciones polémicas como la de comunicar con al menos cuatro horas de antelación la entrada a puerto y el registro de las capturas desde el denominado "kilo cero", unas exigencias que, según el sector, no se ajustan a la realidad diaria de la flota de bajura.
Han denunciado que el reglamento impone "obligaciones absurdas, peligrosas e inaplicables que ponen en jaque a miles de pescadores" y a la pesca fresca de proximidad.
Estos pescadores consideran inadmisible la imposición de un preaviso de llegada a puerto de cuatro horas para embarcaciones que faenan a pocos minutos de la costa y realizan mareas de menos de 24 horas.
En cuanto a la medida de "kilogramo cero", las cofradías han argumentado que está desconectada de la realidad, porque "pretender que un pescador pese gramos en cubierta, con el barco en movimiento y en plena faena no es control, es desconocimiento de cómo se opera en el mar".
"Se está obligando a los barcos a parar, esperar y perder dinero en el mar solo para cumplir un trámite burocrático. Es una medida inútil, ineficaz y profundamente dañina", señalan.
La nueva normativa de la Unión Europea comenzó a aplicarse el pasado 10 de enero a los barcos de más de 12 metros.
El presidente de la cofradía de pescadores de Hondarribia, Norberto Emazabel ha destacado los perjuicios que esta decisión puede traer en otras campañas como la de la antxoa.
"Un problema más decía, sumado a los ya existentes con las cuotas del verdel", ha subrayado.
Por ello mañana a las 16:00 horas, los arrantzales están llamados a concentrarse frente a las delegaciones del Gobierno español en Bilbao y San sebastián. Tampoco descartan nuevas medidas a futuro, entre ellas la huelga.
