Arrantzaleen kofradiek jarduna etengo dute astelehen honetan, EBren araudi berriaren aurka protesta egiteko

Kofradiek ez dituzte kontrol neurri berriak begi onez ikusi, besteak beste, betebehar polemikoak inposatzen dizkietelako, hala nola porturatzeko abisua lau ordu lehenago eman behar izatea eta harrapaketen erregistroa "zero kilotik aurrera" egin behar izatea. Eskakizun horiek, sektorearen arabera, ez datoz bat baxurako arrantzaren eguneroko errealitatearekin.

EITB

Azken eguneratzea

Arrantzaleen kofradiek jarduna etengo dute astelehen honetan, lonjak itxiko dituzte eta Europar Batasuneko (EB) kontrol arau berrien aurka egingo dute protesta, "sektorearen errealitatera egokitzen ez delako". 

Horregatik, arrantzaleek "bidezko araudi bat" eskatuko dute, "adostua eta arrantza sektorearen errealitatera egokitua", kofradien ohar baten arabera.

Kofradiek ez dituzte kontrol neurri berriak begi onez ikusi, besteak beste, betebehar polemikoak inposatzen dizkietelako; hala nola porturatzeko abisua lau ordu lehenago eman behar izatea eta harrapaketen erregistroa "zero kilotik aurrera" egin behar izatea. Eskakizun horiek, sektorearen arabera, ez datoz bat baxurako arrantzaren eguneroko errealitatearekin.

"Milaka arrantzale eta gertuko arrantza freskoa arriskuan jartzen dituzten betebehar zentzugabeak, arriskutsuak eta aplikaezinak ditu araudiak", salatu dute.

Arrantzalen aburuz, onartezina da porturatzeko abisua lau ordu lehenago eman behar izatea, batez ere, kaitik hurbil arrantzatzen duten eta 24 ordu baino gutxiagoko mareak egiten dituzten ontzien kasuan.

"Zero kilogramo" neurriari dagokionez, kofradiek argudiatu dute errealitatetik deskonektatuta dagoela. "Ontzia mugitzen ari den bitartean eta arrantzatzen ari direla arrantzaleek arraina pisatzea nahi dute. Ezjakintasuna da hori", azpimarratu dute.

"Horrekin guztiarekin dirua galtzera behartzen ari dira arrantzaleak, izapide burokratiko bat betetzeko helburu hutsarekin. Alferrikako neurria da, ez delako eraginkorra eta guztiz kaltegarria delako", adierazi dute.

Europar Batasuneko araudi berria urtarrilaren 10ean hasi zen aplikatzen 12 metrotik gorako itsasontzietan

Hari horri eutsita, Hondarribiko arrantzaleen kofradiako presidente Norberto Emazabelek nabarmendu du erabaki horrek beste kanpaina batzuetan  ere ondorio larriak ekar ditzakeela, antxoarenean esaterako.

"Berdelaren kuotekin nahikoa ez, eta beste arazo bat gehiago etorri zaigu orain", salatu du.

Protesta gisa, lan jarduna eteteaz gain, bihar, 16:00etan, arrantzaleek elkarretaratzea egingo dute Espainiako Gobernuak Bilbon eta Donostian dituen ordezkaritzen aurrean.

