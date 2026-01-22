Turismo
Euskadi muestra su amplia oferta turística en FITUR

Stand de Euskadi en Fitur REMITIDA / HANDOUT por IREKIA Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 21/1/2026
Stand de Euskadi en FITUR. Foto: Irekia.
Euskaraz irakurri: Euskadik turismo eskaintza zabala aurkeztu du FITURen

Según el EUSTAT, Euskadi ha recibido este último año casi 4 millones de visitas, un 3,5 % más que el año anterior. También han aumentado otro tanto también las pernoctaciones. El consejero Hurtado ha valorado como "positivos" estos datos y ha mostrado la necesidad de seguir trabajando.

