Turismoa
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Euskadik turismo eskaintza zabala aurkeztu du FITURen

Stand de Euskadi en Fitur REMITIDA / HANDOUT por IREKIA Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 21/1/2026
18:00 - 20:00
Euskadiren standa FITURen. Argazkia: Irekia.

Azken eguneratzea

EUSTATen arabera, Euskadik ia 4 milioi bisita izan ditu azken urtean, aurreko urtean baino % 3,5 gehiago. Gaualdiak ere beste horrenbeste igo dira. Jaurlaritzako Turismo saileko arduradunek "positibotzat" jo dituzte datu horiek.

Euskadi Turismo Ekonomia

Zure interesekoa izan daiteke

xabier iraola enba
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

ENBA: "Aurrerapausoa da, baina borroka gogorrena Europako Parlamentuak ituna berresteko bozketa izango da"

Xabier Iraola ENBA baserritarren sindikatuko koordinatzailearen ustez, Europako Parlamentuaren erabakiak Mercosurrekiko ituna atzeratuko du, "aurrerapauso bat da”, eta sektorearen interesen alde mobilizatu diren pertsona guztiak zoriondu ditu. Hala ere, ohartarazi du Europako Parlamentuaren bozketa datozen hilabeteetan iritsiko dela, "otsailean edo martxoan".

Gehiago ikusi
Publizitatea
X