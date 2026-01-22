Las entradas a los hoteles de la CAV rozan los 3,9 millones en 2025, un 3,5% más que en 2024
Las entradas en los hoteles vascos durante todo 2025 aumentaron un 3,5% respecto al año precedente, hasta llegar a las 3 896 837, que dieron lugar a 7,7 millones de pernoctaciones, un 3,6% de aumento.
Este incremento se ha debido fundamentalmente a la buena evolución del turismo en Bizkaia, con un crecimiento de las entradas hoteleras del 7,6%, y en menor medida en Gipuzkoa, con un aumento del 1,3%, ya que en Álava se dice un descenso interanual 2,7%.
En Álava se han registrado a lo largo de 2025 un total de 511 882 entradas, que dieron lugar a 1 096 472 pernoctaciones; en Bizkaia, el 46% de las entradas de toda Euskadi (1 791 639) dieron lugar a 3 427 735 pernoctaciones, y Gipuzkoa registró 1 593 316 entradas (casi el 41% del total) y 3 202 862 pernoctaciones.
