EAEko hoteletarako sarrerak 3,9 milioi inguru izan dira 2025ean, 2024an baino % 3,5 gehiago

2025ean zazpi milioi gaualdi baino gehiago izan ziren EAEko hoteletan, horietatik % 46 Bizkaian eta % 41 Gipuzkoan. Araban, berriz, urte arteko % 2,7ko jaitsiera izan da hoteletarako sarreretan.

Turistak, Guggenheim Museoaren aurrean. Argazkia: EFE

EITB

Azken eguneratzea

Euskal hoteletako sarrerak, 2025 osoan, % 3,5 igo dira aurreko urtearen aldean, eta 3.896.837 izan dira, guztira, 7,7 milioi gaualdiarekin, % 3,6 gehiago.

Igoera hori Bizkaiko turismoaren bilakaera onak eragin du batez ere, hotel-sarrerek % 7,6ko hazkundea izan baitute, eta neurri txikiagoan Gipuzkoan, % 1,3ko hazkundearekin, Araban urte arteko % 2,7ko jaitsiera izan baita.

Araban, 2025ean, guztira, 511.882 sarrera erregistratu dira, eta horien ondorioz, 1.096.472 gaualdi izan dira; Bizkaian, Euskadi osoko sarreren % 46 (1.791.639) 3.427.735 gaualdi izan dira; eta Gipuzkoan, 1.593.316 sarrera (guztizkoaren ia % 41) eta 3.202.862 gaualdi.

