Turismo-gastua % 31,1 hazi da Euskadin azken bost urteetan, eta BPGren % 6,8an dago

Eustaten arabera, Euskadiko turismo-gastua 6.665 milioi eurora iritsi da 2024an, hau da, aurreko urtean baino 526 milioi euro gehiago.

MADRID, 31/08/2025.- Varios turistas transitan por la terminal T4 del aeropuerto de Madrid Barajas a su regreso de las vacaciones de agosto, este domingo. EFE/Daniel González
Agentziak | EITB

Gastu turistikoa % 31,1 hazi da Euskadin 2019tik 2024ra bitartean, eta, beraz, Barne Produktu Gordinaren (BPG) % 6,8 izatera igaro da, Turismoaren Kontu Satelitearen aurrerapenaren datuen arabera.

Zehazki, gastu turistikoa 6.665 milioi eurora iritsi da 2024an Euskadin, hau da, aurreko urtean baino 526 milioi gehiago. Zifra horrek % 8,6ko igoera adierazten du 2023arekin alderatuta, eta 2019an baino % 31,1 gehiago, covid-19aren pandemiaren aurreko urtean. Eustatek azaldu duenez, gastuaren hazkunde hori aurreko hiru urteetakoa baino txikiagoa da, "osasun krisiaren osteko susperraldiarena".

Estatistikak erakusten duenez, turismoak indartu egin du "euskal ekonomian duen papera", eta Barne Produktu Gordinaren % 6,8 ekarri du, merkatuko prezioetan, 2024an; aurreko urtean % 6,6 izan zen, eta 2019an % 6,3.

Gastu turistikoa osatzen duten bi agregatuak igo egin dira 2024an. Zehazki, turismo hartzailea (atzerritik eta Estatuko gainerako tokietatik etorritako pertsonek Euskadin egindako gastu turistikoa kontuan hartzen duena) % 7 hazi da. Osagai hori guztizkoaren % 60,6 da, hau da, BPGren % 4,1.

Bestalde, 'Turismoaren beste osagai batzuk' izenekoek (euskal biztanleen gastua erkidego barruan, administrazio publikoen gastua programa turistikoetan eta inbertsioa turismoaren adar bereizgarrietan) % 11,1eko igoera izan dute. Oro har, gastu turistiko osoaren % 39,4 dira eta euskal BPGarekiko % 2,7 dira.

Eustaten azterlanaren arabera, joan den urtean, bai turismo igorleak bai turismo hartzaileak eutsi egin diote 2021az geroztik ikusten ari den gastu konstantearen hazkunde-joerari, baina "nolabaiteko moderazioa" ikusten da hazkunde-erritmoan aurreko urteekin alderatuta, ekitaldi horiek "hazkunde oso handiak izan baitituzte jarduera normalaren susperraldiaren ondorioz", covid pandemiaren ondoriozko krisiaren ondoren.

Turismo igorlea, euskal biztanleek erkidegotik kanpo egindako gastuari erreferentzia egiten diona, 6.308 milioi eurora iritsi da, eta turismo hartzailearena baino "zertxobait dinamikoagoa" den portaera erakusten du. 2024an, 431 milioiko hazkundea izan du, hau da, urte arteko % 7,3ko hazkundea.

Bestalde, turismo hartzailea, atzerriko bisitarien eta Estatuko gainerako bisitarien turismo-gastua hartzen duena, 4.041 milioi eurokoa da, eta 263 milioi euroko hazkundea izan du 2023rekin alderatuta (+%7).

Bi osagaien bilakaeraren ondorioz, Euskal Autonomia Erkidegoko turismo-saldoak "gero eta defizit handiagoa" adierazten du; hala, 2023an 2.099 milioi euroko defizita izatetik 2024an 2.267 milioiko defizita izatera igaro da.

Lurraldeka, Gipuzkoak eta Arabak gastu turistikoaren hazkunde handiagoak izan dituzte iaz erkidegoko batez bestekoa baino, % 9,3ko eta % 9,2ko igoerekin, hurrenez hurren. Bizkaian, hazkundea % 7,6koa izan da. Kasu guztietan, hazkunde horiek aurreko urteetan izandakoak baino txikiagoak dira, baina pandemiaren aurrekoak baino handiagoak.

Bestalde, Bizkaiak Euskadiko turismo-gastuaren % 43,4 hartzen du, hau da, lau hamarren gutxiago 2023arekin alderatuta. Gipuzkoak guztizkoaren % 42,7 du, aurreko urtearekin alderatuta hiru hamarren gehiago. Arabak % 13,9, 2023an baino hamarren bat gehiago.

Euskadi Turismo Eustat Ekonomia

