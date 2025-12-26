El gasto turístico crece en Euskadi un 31,1% en los últimos cinco años y alcanza el 6,8% del PIB

El gasto turístico en Euskadi ha crecido un 31,1% entre 2019 y 2024, con lo que ha pasado a representar el 6,8% del Producto Interior Bruto (PIB) en este último ejercicio, según los datos del avance de la Cuenta Satélite del Turismo publicada este viernes por el Instituto Vasco de Estadística, Eustat.

En concreto, el gasto turístico en Euskadi ha alcanzado los 6.665 millones de euros en 2024, lo que supone 526 millones más que el año previo. Esta cifra representa un incremento del 8,6% respecto a 2023 y un 31,1% más que en 2019, el año previo a la pandemia de covid-19. Según explica el Eustat, este crecimiento del gasto es menor que el de los tres años anteriores, "de recuperación tras la crisis sanitaria".

La estadística refleja que el turismo ha reforzado "su papel en la economía vasca" y ha pasado a aportar el 6,8% del Producto Interior Bruto, a precios de mercado, en 2024, frente al 6,6% del año anterior y el 6,3% de 2019.

Los dos agregados que componen el gasto turístico se han incrementado en 2024. En concreto, el turismo receptor (que incluye el gasto turístico realizado en Euskadi por las personas procedentes del extranjero y del resto del Estado) crece un 7%. Este componente representa el 60,6% del total, lo que equivale al 4,1% del PIB.

Por su lado, los denominados 'Otros componentes del turismo' (que comprenden el gasto de los residentes vascos dentro de la propia comunidad, el gasto de las administraciones públicas en programas turísticos y la inversión en las ramas características del turismo) registran un aumento del 11,1%. En conjunto, representan el 39,4% del gasto turístico total y suponen el 2,7% en relación con el PIB vasco.

Según el estudio del Eustat, el pasado año, tanto el turismo emisor como el turismo receptor han mantenido la tendencia de crecimiento en el gasto constante que se viene observando desde 2021, pero se observa "una cierta moderación" en el ritmo de crecimiento respecto a los años anteriores, ejercicios "de crecimientos muy elevados por la recuperación de la actividad normal" tras la crisis derivada de la pandemia de covid.