El gasto turístico crece en Euskadi un 31,1% en los últimos cinco años y alcanza el 6,8% del PIB
El gasto turístico en Euskadi ha crecido un 31,1% entre 2019 y 2024, con lo que ha pasado a representar el 6,8% del Producto Interior Bruto (PIB) en este último ejercicio, según los datos del avance de la Cuenta Satélite del Turismo publicada este viernes por el Instituto Vasco de Estadística, Eustat.
En concreto, el gasto turístico en Euskadi ha alcanzado los 6.665 millones de euros en 2024, lo que supone 526 millones más que el año previo. Esta cifra representa un incremento del 8,6% respecto a 2023 y un 31,1% más que en 2019, el año previo a la pandemia de covid-19. Según explica el Eustat, este crecimiento del gasto es menor que el de los tres años anteriores, "de recuperación tras la crisis sanitaria".
La estadística refleja que el turismo ha reforzado "su papel en la economía vasca" y ha pasado a aportar el 6,8% del Producto Interior Bruto, a precios de mercado, en 2024, frente al 6,6% del año anterior y el 6,3% de 2019.
Los dos agregados que componen el gasto turístico se han incrementado en 2024. En concreto, el turismo receptor (que incluye el gasto turístico realizado en Euskadi por las personas procedentes del extranjero y del resto del Estado) crece un 7%. Este componente representa el 60,6% del total, lo que equivale al 4,1% del PIB.
Por su lado, los denominados 'Otros componentes del turismo' (que comprenden el gasto de los residentes vascos dentro de la propia comunidad, el gasto de las administraciones públicas en programas turísticos y la inversión en las ramas características del turismo) registran un aumento del 11,1%. En conjunto, representan el 39,4% del gasto turístico total y suponen el 2,7% en relación con el PIB vasco.
Según el estudio del Eustat, el pasado año, tanto el turismo emisor como el turismo receptor han mantenido la tendencia de crecimiento en el gasto constante que se viene observando desde 2021, pero se observa "una cierta moderación" en el ritmo de crecimiento respecto a los años anteriores, ejercicios "de crecimientos muy elevados por la recuperación de la actividad normal" tras la crisis derivada de la pandemia de covid.
El turismo emisor, que hace referencia al gasto realizado por los residentes vascos fuera de la comunidad, ha alcanzado los 6.308 millones de euros y muestra "un comportamiento ligeramente más dinámico" que el del turismo receptor. Durante 2024, ha experimentado un aumento de 431 millones, lo que representa un crecimiento del 7,3% interanual.
Por su parte, el turismo receptor, que engloba el gasto turístico de visitantes extranjeros y del resto del Estado en Euskadi, se ha situado en 4.041 millones de euros, con un incremento de 263 millones de euros en comparación con 2023 (+7%).
Como resultado de la evolución de ambos componentes, el saldo turístico de la Comunidad Autónoma Vasca refleja "un déficit creciente". Así, se ha pasado de un déficit de 2.099 millones de euros en 2023 a un déficit de 2.267 millones en 2024.
Por territorios, Gipuzkoa y Álava han experimentado el año pasado incrementos superiores del gasto turístico a la media autonómica, con aumentos del 9,3% y del 9,2%, respectivamente. En Bizkaia, el aumento se sitúa en el 7,6%. En todos los casos, estos crecimientos son inferiores a los registrados los años precendentes, pero superiores a los previos a la pandemia.
Por otro lado, el territorio vizcaíno representa el 43,4% del gasto turístico en Euskadi, lo que supone una disminución de cuatro décimas respecto a 2023. Gipuzkoa aporta el 42,7% del total, lo que representa tres décimas más en comparación con el año anterior. El territorio alavés representa el 13,9%, una décima más que en 2023.
Te puede interesar
La pensión media de jubilación en Euskadi es de 1841,80 euros mensuales, la mayor del Estado
Por territorios, en Bizkaia la pensión media de jubilación se sitúa en 1873,61 euros, le sigue Álava con 1857,58 euros y Gipuzkoa con 1788,35 euros.
Barredo: "Teniendo un foco mucho más cercano al de Cataluña, lo lógico es poner en marcha medidas de restricción"
La consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, Amaia Barredo, se ha mostrado favorable a que se vacune a toda la población bovina de Euskadi como medida de prevención ante la dermatosis modular.
Así abonará el Gobierno vasco a los funcionarios los atrasos de 2025
90 000 personas empleadas públicas aproximadamente recibirán la subida pendiente. Tendrá un impacto presupuestario de 150 millones de euros.
La dermatosis nodular obliga a suspender la presencia de ganado en ferias hasta febrero
La prohibición de exhibir animales afectados por la dermatosis nodular entra en vigor hoy, cuando se publique oficialmente la medida. La feria de Elgoibar será la primera afectada, mañana.
La plantilla de Metal Group se moviliza contra el cierre de la planta de Abadiño
Los trabajadores se ha concentrado en Berriz para denunciar el cierre de la planta de Abadiño, que dejará sin empleo a 48 personas, y el ERE presentado en la fábrica de Legutio, que prevé el despido de 91 de sus 183 trabajadores.
Concluyen las obras de mejora en el enlace de Basauri con la A-8 tras 26 meses de trabajos
El proyecto ha supuesto una inversión de 5,36 millones para adecuar los sistemas de contención y señalización.
El Aeropuerto de Bilbao operará más de 200 vuelos entre Nochebuena y Navidad
En total, a lo largo del periodo navideño la terminal vizcaína acogerá 2.368 vuelos. El pasado viernes, 19 de diciembre, fue la jornada con más operaciones programadas, un total de 137, seguida del lunes 22 de diciembre, con 136 operaciones.
Uvesco vuelve a manos vascas tras su compra por el consorcio liderado por su CEO
La compañía propietaria de BM Supermercados y Super Amara culmina una operación que refuerza el arraigo empresarial, mientras en los próximos días está previsto que se confirme también la compra de Ayesa (antigua Ibermática) por parte de otro consorcio vasco.
CC. OO. y LAB piden que se depuren responsabilidades por las agresiones sexuales en el Servicio Navarro de Salud
Exigen la adopción urgente de medidas cautelares, protección a las personas afectadas y una investigación rigurosa, además de aclarar si las instancias superiores conocían los hechos y no actuaron.