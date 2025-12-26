EUSTAT
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

El gasto turístico crece en Euskadi un 31,1% en los últimos cinco años y alcanza el 6,8% del PIB

Según Eustat, el gasto turístico en Euskadi ha alcanzado los 6.665 millones de euros en 2024, lo que supone 526 millones más que el año previo. La estadística refleja que el turismo ha reforzado "su papel en la economía vasca".
MADRID, 31/08/2025.- Varios turistas transitan por la terminal T4 del aeropuerto de Madrid Barajas a su regreso de las vacaciones de agosto, este domingo. EFE/Daniel González
Euskaraz irakurri: Turismo-gastua % 31,1 hazi da Euskadin azken bost urteetan, eta BPGren % 6,8ra iritsi da
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El gasto turístico en Euskadi ha crecido un 31,1% entre 2019 y 2024, con lo que ha pasado a representar el 6,8% del Producto Interior Bruto (PIB) en este último ejercicio, según los datos del avance de la Cuenta Satélite del Turismo publicada este viernes por el Instituto Vasco de Estadística, Eustat.

En concreto, el gasto turístico en Euskadi ha alcanzado los 6.665 millones de euros en 2024, lo que supone 526 millones más que el año previo. Esta cifra representa un incremento del 8,6% respecto a 2023 y un 31,1% más que en 2019, el año previo a la pandemia de covid-19. Según explica el Eustat, este crecimiento del gasto es menor que el de los tres años anteriores, "de recuperación tras la crisis sanitaria".

La estadística refleja que el turismo ha reforzado "su papel en la economía vasca" y ha pasado a aportar el 6,8% del Producto Interior Bruto, a precios de mercado, en 2024, frente al 6,6% del año anterior y el 6,3% de 2019.

Los dos agregados que componen el gasto turístico se han incrementado en 2024. En concreto, el turismo receptor (que incluye el gasto turístico realizado en Euskadi por las personas procedentes del extranjero y del resto del Estado) crece un 7%. Este componente representa el 60,6% del total, lo que equivale al 4,1% del PIB.

Por su lado, los denominados 'Otros componentes del turismo' (que comprenden el gasto de los residentes vascos dentro de la propia comunidad, el gasto de las administraciones públicas en programas turísticos y la inversión en las ramas características del turismo) registran un aumento del 11,1%. En conjunto, representan el 39,4% del gasto turístico total y suponen el 2,7% en relación con el PIB vasco.

Según el estudio del Eustat, el pasado año, tanto el turismo emisor como el turismo receptor han mantenido la tendencia de crecimiento en el gasto constante que se viene observando desde 2021, pero se observa "una cierta moderación" en el ritmo de crecimiento respecto a los años anteriores, ejercicios "de crecimientos muy elevados por la recuperación de la actividad normal" tras la crisis derivada de la pandemia de covid.

El turismo emisor, que hace referencia al gasto realizado por los residentes vascos fuera de la comunidad, ha alcanzado los 6.308 millones de euros y muestra "un comportamiento ligeramente más dinámico" que el del turismo receptor. Durante 2024, ha experimentado un aumento de 431 millones, lo que representa un crecimiento del 7,3% interanual.

Por su parte, el turismo receptor, que engloba el gasto turístico de visitantes extranjeros y del resto del Estado en Euskadi, se ha situado en 4.041 millones de euros, con un incremento de 263 millones de euros en comparación con 2023 (+7%).

Como resultado de la evolución de ambos componentes, el saldo turístico de la Comunidad Autónoma Vasca refleja "un déficit creciente". Así, se ha pasado de un déficit de 2.099 millones de euros en 2023 a un déficit de 2.267 millones en 2024.

Por territorios, Gipuzkoa y Álava han experimentado el año pasado incrementos superiores del gasto turístico a la media autonómica, con aumentos del 9,3% y del 9,2%, respectivamente. En Bizkaia, el aumento se sitúa en el 7,6%. En todos los casos, estos crecimientos son inferiores a los registrados los años precendentes, pero superiores a los previos a la pandemia.

Por otro lado, el territorio vizcaíno representa el 43,4% del gasto turístico en Euskadi, lo que supone una disminución de cuatro décimas respecto a 2023. Gipuzkoa aporta el 42,7% del total, lo que representa tres décimas más en comparación con el año anterior. El territorio alavés representa el 13,9%, una décima más que en 2023.

Turismo Euskadi Eustat Economía

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X