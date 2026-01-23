La CAV cerró 2025 con una tasa de paro del 6,3 %
La CAV cerró el año 2025 con una tasa de paro del 6,3 % y 68 000 personas desempleadas entre octubre y diciembre, lo que supone 7600 parados menos que hace un año, cuando la tasa se situaba en el 7 %.
El Instituto Vasco de Estadística-Eustat ha publicado este viernes la Encuesta de Población en Relación con la Actividad (PRA) en la que se constata que, al cierre del año, la tasa de paro ha bajado medio punto respecto al tercer trimestre de 2025, lo que se traduce en 5600 parados menos.
La tasa de paro de las mujeres bajó 7 décimas hasta situarse en el 6,6 %, y la de los hombres 3, para quedarse en el 6 %. Entre los jóvenes de 16 a 24 años se situó en el 12 %, 2 puntos porcentuales menos que en el trimestre anterior.
Así, en términos absolutos, el colectivo de mujeres paradas, 34 400, disminuyó en 3700, mientras que el de hombres bajó en 1800, hasta situarse en 33 600.
Subió el paro en Gipuzkoa, pero mantiene la menor tasa
Por territorios, el desempleo descendió en Bizkaia en 5600 personas, hasta las 38 700, con lo que la tasa de paro bajó 9 décimas hasta el 7 %.
En Álava descendió hasta las 11 000 personas, 1500 menos, con una tasa del 6,5 %, lo que representa 1 punto porcentual menos que en el tercer trimestre de este año.
En Gipuzkoa, por el contrario, subió en 1600 el número de personas sin trabajo, hasta los 18 300 desempleados, con lo que la tasa de paro aumentó 4 décimas hasta el 5,1 %.
En cuanto a las capitales, el paro bajó en Vitoria-Gasteiz en 1600 personas y en Bilbao en 400, mientras que en San Sebastián aumentó en 900, en comparación con el trimestre anterior.
Aumenta la población ocupada pero baja en industria
Por su parte, la población ocupada en la comunidad autónoma al cierre de 2025 se situó en 1 012 300 personas, 6000 más que en el trimestre anterior y 7600 más que hace un año.
El aumento de la ocupación se dio entre las mujeres, con 7500 ocupadas más, mientras que entre los hombres bajó en 1600.
Álava aumentó la ocupación en 2700 personas, Bizkaia en 1800 y Gipuzkoa en 1500. Por capitales, Vitoria-Gasteiz subió la ocupación en 3600 trabajadores y 1000 en Bilbao, mientras que en San Sebastián bajó en 600.
La población ocupada del conjunto de Euskadi aumentó en el sector servicios en 7800 personas (+1,1 %) y en 1300 (+2,2 %) en la construcción, pero disminuyó en la industria en 2500 personas (-1,2 %) y en el sector primario en 700 (-7,1 %).
Te puede interesar
Herido grave un trabajador en un accidente laboral en Zamudio
El accidente se ha registrado a las 08:30 horas en una empresa ubicada en el polígono Ugaldeguren de Zamudio. Al parecer, alguna pieza de acero ha caído encima del trabajador, y ha sido trasladado en estado grave a un centro hospitalario.
Varias empresas se suman a la puja que se producirá hoy para comprar Astore
La subasta de esta emblemática marca del deporte vasco se celebrará ante notario. Según fuentes cercanas a la Administración Concursal, todas las empresas interesadas pujarán hoy y, previsiblemente, antes de finales de enero se dará a conocer quién es el ganador.
Euskadi muestra su amplia oferta turística en FITUR
Según el EUSTAT, Euskadi ha recibido este último año casi 4 millones de visitas, un 3,5 % más que el año anterior. También han aumentado otro tanto también las pernoctaciones. El consejero Hurtado ha valorado como "positivos" estos datos y ha mostrado la necesidad de seguir trabajando.
Las entradas a los hoteles de la CAV rozan los 3,9 millones en 2025, un 3,5% más que en 2024
Durante 2025 hubo más de siete millones de pernoctaciones en hoteles vascos, el 46% de ellas en Bizkaia y el 41% en Gipuzkoa. En Álava se ha dado un descenso interanual del 2,7% en las entradas a los hoteles.
El personal médico parará una semana al mes desde el 16 de febrero por un estatuto propio
El formato acordado para esos paros es el de una semana de huelga al mes, en concreto están convocados para la semana del 16 al 20 de febrero, del 16 al 20 de marzo, del 27 al 30 de abril, del 18 al 22 de mayo y del 15 al 19 de junio.
ENBA: "Es un paso adelante, pero la batalla definitiva será cuando el Parlamento Europeo ratifique o no el acuerdo"
El coordinador del sindicato de baserritarras ENBA, Xabier Iraola, ha considerado que la decisión de la Eurocámara retrasa el pacto de Mercosur, “es un paso adelante, y ha felicitado a todas aquellas personas que se han movilizado por los intereses del sector. Sin embargo, alerta de que la “votación definitiva” del Parlamento Europeo llegará en los próximos meses, en “febrero o en marzo”.
Los trabajadores de la educación concertada exigen el cumplimiento de los acuerdos obtenidos con la patronal
ELA afirma que un tercio de los trabajadores que podían secundar la huelga lo ha hecho. CCOO, Steilas, LAB y UGT han realizado concentraciones ante el juzgado en el que se ha celebrado la sesión por la demanda interpuesta sobre la reducción de una hora lectiva.
ELA y LAB confían en que el TSJPV "condene a Confebask a sentarse a negociar" un SMI propio
En todo caso, las centrales sindicales han afirmado que "lo que determinará realmente la posibilidad de conseguir un SMI propio" es la movilización y llamar a secunar la huelga general del 17 de marzo. Por su parte, Confebask defiende que es "innegociable" un SMI general para todos los trabajadores de Euskadi, al ser un "instrumento normativo".
El Gobierno Vasco pagará en enero la subida salarial pendiente a los funcionarios
Además, en la nómina de febrero se ajustará el incremento retributivo del 1,5 % aprobado para este año 2026.