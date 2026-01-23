La CAV cerró 2025 con una tasa de paro del 6,3 %

La CAV cerró el año 2025 con una tasa de paro del 6,3 % y 68 000 personas desempleadas entre octubre y diciembre, lo que supone 7600 parados menos que hace un año, cuando la tasa se situaba en el 7 %.



El Instituto Vasco de Estadística-Eustat ha publicado este viernes la Encuesta de Población en Relación con la Actividad (PRA) en la que se constata que, al cierre del año, la tasa de paro ha bajado medio punto respecto al tercer trimestre de 2025, lo que se traduce en 5600 parados menos.



La tasa de paro de las mujeres bajó 7 décimas hasta situarse en el 6,6 %, y la de los hombres 3, para quedarse en el 6 %. Entre los jóvenes de 16 a 24 años se situó en el 12 %, 2 puntos porcentuales menos que en el trimestre anterior.



Así, en términos absolutos, el colectivo de mujeres paradas, 34 400, disminuyó en 3700, mientras que el de hombres bajó en 1800, hasta situarse en 33 600.



Subió el paro en Gipuzkoa, pero mantiene la menor tasa

Por territorios, el desempleo descendió en Bizkaia en 5600 personas, hasta las 38 700, con lo que la tasa de paro bajó 9 décimas hasta el 7 %.



En Álava descendió hasta las 11 000 personas, 1500 menos, con una tasa del 6,5 %, lo que representa 1 punto porcentual menos que en el tercer trimestre de este año.



En Gipuzkoa, por el contrario, subió en 1600 el número de personas sin trabajo, hasta los 18 300 desempleados, con lo que la tasa de paro aumentó 4 décimas hasta el 5,1 %.



En cuanto a las capitales, el paro bajó en Vitoria-Gasteiz en 1600 personas y en Bilbao en 400, mientras que en San Sebastián aumentó en 900, en comparación con el trimestre anterior.



Aumenta la población ocupada pero baja en industria

Por su parte, la población ocupada en la comunidad autónoma al cierre de 2025 se situó en 1 012 300 personas, 6000 más que en el trimestre anterior y 7600 más que hace un año.



El aumento de la ocupación se dio entre las mujeres, con 7500 ocupadas más, mientras que entre los hombres bajó en 1600.



Álava aumentó la ocupación en 2700 personas, Bizkaia en 1800 y Gipuzkoa en 1500. Por capitales, Vitoria-Gasteiz subió la ocupación en 3600 trabajadores y 1000 en Bilbao, mientras que en San Sebastián bajó en 600.



La población ocupada del conjunto de Euskadi aumentó en el sector servicios en 7800 personas (+1,1 %) y en 1300 (+2,2 %) en la construcción, pero disminuyó en la industria en 2500 personas (-1,2 %) y en el sector primario en 700 (-7,1 %).



