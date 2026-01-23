Langabezia

EAEk % 6,3ko langabezia-tasarekin itxi zuen 2025a

Eustat Euskal Estatistika Erakundeak Biztanleria Jardueraren Arabera Sailkatzeko Inkesta (BJA) argitaratu du ostiral honetan. Bertan adierazten denez, urtearen amaieran langabezia-tasa puntu erdi jaitsi da 2025eko hirugarren hiruhilekoarekin alderatuta, hau da, 5.600 langabe gutxiago daude.

bar-restaurante-vitoria-sin-mascarilla maskara gabe gasteiz-efe
Gasteizko jatetxe bat. EFEren artxiboko argazkia.
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

EAEk % 6,3ko langabezia-tasarekin itxi zuen 2025 urtea; urritik abendura bitartean 68.000 lagun zeuden lanik gabe, duela urtebete baino 7.600 gutxiago, orduan tasa % 7koa baitzen.

Eustat Euskal Estatistika Erakundeak Biztanleria Jardueraren Arabera Sailkatzeko Inkesta (BJA) argitaratu du ostiral honetan. Bertan adierazten denez, urtearen amaieran langabezia-tasa puntu erdi jaitsi da 2025eko hirugarren hiruhilekoarekin alderatuta, hau da, 5.600 langabe gutxiago daude.

Emakumeen langabezia-tasa zazpi hamarren jaitsi zen, % 6,6an kokatzeraino, eta gizonena hiru hamarren, % 6raino. 16-24 urteko gazteen artean langabezia-tasa % 12koa izan zen, aurreko hiruhilekoan baino % 2 gutxiago.

Hala, termino absolutuetan, emakume langabeen kopurua, 34.400koa zen urtearen amaieran, aurreko hiruhilekoan baino 3.700 gutxiago, eta gizonena, berriz, 1.800 gutxiago 33.600.

Langabezia gora Gipuzkoan, baina tasa txikiena du hala ere

Lurraldeka, langabezia jaitsi egin zen Bizkaian; 5.600 langabe gutxiago zueden, 38.700, guztira; langabezia-tasa, beraz, bederatzi hamarren jaitsi da, % 7ra. 

Araban 11.000 langaberekin itxi zuten urtea, 1.500 gutxiago, eta % 6,5eko langabezia-tasarekin, % 1 gutxiago, beraz. 

Gipuzkoan, aldiz, igo egin zen langabezia, eta 1.600 langabe berrik loditu zuten langabeen zerrenda, 18.300 lagunek osatzen dutena. Langabezia-tasa, hortaz, lau hamarren igo zen, % 5,1eraino. 

Hiriburuei dagokionez, Gasteizen 1.600 langabe gutxiago erregistratu ziren, 400 gutxiago Bilbon, eta 900 gehiago Donostian, aurreko hiruhilekoarekin alderatuta. 

Biztanleria okupatuak gora egin du, baina industriak behera

Bestalde, autonomia erkidegoko biztanleria okupatua, 2025aren amaieran, 1.012.300 pertsonakoa izan zen, aurreko hiruhilekoan baino 6.000 gehiago eta duela urtebete baino 7.600 gehiago.

Emakumeengan izan da igoera hori, 7.500 emakume gehiago baitaude okupatuta; aldiz, gizonen artean, 1.600 gutxiago. 

Araban, urte amaieran, aurreko hiruhilekoan baino 2.700 lagun gehiago zeuden lanean, Bizkaian 1.800 gehiago eta Gipuzkoan 1.500 gehiago. Hiriburuka, Gasteizen 3.600 lagun gehiago zeuden lanean eta Bilbon, 1.000 gehiago; Donostian, aldiz, 600 pertsona gutxiago zeuden lanean. 

Zerbitzuen sektorean egin du gora, batez ere okupazioak, 7.800 pertsona (+ %1,1) gehiago zeuden lanean hirugarren sektorean; industrian eta lehen sektorean behera egin du okupazioak, 2.500 lagunetan industriaren kasuan (-% 1,2) eta 700 pertsonatan lehen sektorearen kasuan (-% 7,1)

Euskal AEko biztanleria okupatuak gora egin zuen zerbitzuen sektorean 7800 pertsonatan (+%1,1) eta eraikuntzan 1300 pertsonatan (+%2,2), baina behera industrian 2500 pertsonatan (-%1,2) eta lehen sektorean 700 pertsonatan (-%7,1).

