EAEk % 6,3ko langabezia-tasarekin itxi zuen 2025a
Eustat Euskal Estatistika Erakundeak Biztanleria Jardueraren Arabera Sailkatzeko Inkesta (BJA) argitaratu du ostiral honetan. Bertan adierazten denez, urtearen amaieran langabezia-tasa puntu erdi jaitsi da 2025eko hirugarren hiruhilekoarekin alderatuta, hau da, 5.600 langabe gutxiago daude.
EAEk % 6,3ko langabezia-tasarekin itxi zuen 2025 urtea; urritik abendura bitartean 68.000 lagun zeuden lanik gabe, duela urtebete baino 7.600 gutxiago, orduan tasa % 7koa baitzen.
Emakumeen langabezia-tasa zazpi hamarren jaitsi zen, % 6,6an kokatzeraino, eta gizonena hiru hamarren, % 6raino. 16-24 urteko gazteen artean langabezia-tasa % 12koa izan zen, aurreko hiruhilekoan baino % 2 gutxiago.
Hala, termino absolutuetan, emakume langabeen kopurua, 34.400koa zen urtearen amaieran, aurreko hiruhilekoan baino 3.700 gutxiago, eta gizonena, berriz, 1.800 gutxiago 33.600.
Langabezia gora Gipuzkoan, baina tasa txikiena du hala ere
Lurraldeka, langabezia jaitsi egin zen Bizkaian; 5.600 langabe gutxiago zueden, 38.700, guztira; langabezia-tasa, beraz, bederatzi hamarren jaitsi da, % 7ra.
Araban 11.000 langaberekin itxi zuten urtea, 1.500 gutxiago, eta % 6,5eko langabezia-tasarekin, % 1 gutxiago, beraz.
Gipuzkoan, aldiz, igo egin zen langabezia, eta 1.600 langabe berrik loditu zuten langabeen zerrenda, 18.300 lagunek osatzen dutena. Langabezia-tasa, hortaz, lau hamarren igo zen, % 5,1eraino.
Hiriburuei dagokionez, Gasteizen 1.600 langabe gutxiago erregistratu ziren, 400 gutxiago Bilbon, eta 900 gehiago Donostian, aurreko hiruhilekoarekin alderatuta.
Biztanleria okupatuak gora egin du, baina industriak behera
Bestalde, autonomia erkidegoko biztanleria okupatua, 2025aren amaieran, 1.012.300 pertsonakoa izan zen, aurreko hiruhilekoan baino 6.000 gehiago eta duela urtebete baino 7.600 gehiago.
Emakumeengan izan da igoera hori, 7.500 emakume gehiago baitaude okupatuta; aldiz, gizonen artean, 1.600 gutxiago.
Araban, urte amaieran, aurreko hiruhilekoan baino 2.700 lagun gehiago zeuden lanean, Bizkaian 1.800 gehiago eta Gipuzkoan 1.500 gehiago. Hiriburuka, Gasteizen 3.600 lagun gehiago zeuden lanean eta Bilbon, 1.000 gehiago; Donostian, aldiz, 600 pertsona gutxiago zeuden lanean.
Zerbitzuen sektorean egin du gora, batez ere okupazioak, 7.800 pertsona (+ %1,1) gehiago zeuden lanean hirugarren sektorean; industrian eta lehen sektorean behera egin du okupazioak, 2.500 lagunetan industriaren kasuan (-% 1,2) eta 700 pertsonatan lehen sektorearen kasuan (-% 7,1)
Euskal AEko biztanleria okupatuak gora egin zuen zerbitzuen sektorean 7800 pertsonatan (+%1,1) eta eraikuntzan 1300 pertsonatan (+%2,2), baina behera industrian 2500 pertsonatan (-%1,2) eta lehen sektorean 700 pertsonatan (-%7,1).
Langile bat larri zauritu da Zamudion, lan istripu batean
Ezbeharra 08:30ean gertatu da, Ugaldeguren industrialdeko enpresa batean. Antza denez, altzairuzko pieza batek azpian harrapatu du, eta larri eraman dute ospitalera.
Hainbat enpresa batu dira Astore erosteko gaur egingo duten enkantera
Ternua taldeko ehungintza enpresa erosteko interesa agertu duten enpresa horiek beren eskaintza egingo dute, notario aurrean, eta litekeena da enkantearen ebazpena urtarrila amaitu aurretik ezagutzea.
Euskadik turismo eskaintza zabala aurkeztu du FITURen
EUSTATen arabera, Euskadik ia 4 milioi bisita izan ditu azken urtean, aurreko urtean baino % 3,5 gehiago. Gaualdiak ere beste horrenbeste igo dira. Jaurlaritzako Turismo saileko arduradunek "positibotzat" jo dituzte datu horiek.
3,9 milioi ostatu-gau egin dira 2025ean EAEko hoteletan, 2024an baino % 3,5 gehiago
2025ean zazpi milioi gaualdi baino gehiago egin ziren EAEko hoteletan, horietatik % 46 Bizkaian, eta % 41, Gipuzkoan. Araban, berriz, urteartean % 2,7ko jaitsiera izan da.
Otsailaren 16tik aurrera, medikuak astebete geldituko dira hilabetero, estatutu propioa eskatzeko
Lanuzte horietarako adostutako formatua hilabetero astebeteko greba egitea da; zehazki, otsailaren 16tik 20ra, martxoaren 16tik 20ra, apirilaren 27tik 30era, maiatzaren 18tik 22ra eta ekainaren 15etik 19ra daude deituta.
ENBA: "Aurrerapausoa da, baina borroka gogorrena Europako Parlamentuak ituna berresteko bozketa izango da"
Xabier Iraola ENBA baserritarren sindikatuko koordinatzailearen ustez, Europako Parlamentuaren erabakiak Mercosurrekiko ituna atzeratuko du, "aurrerapauso bat da”, eta sektorearen interesen alde mobilizatu diren pertsona guztiak zoriondu ditu. Hala ere, ohartarazi du Europako Parlamentuaren bozketa datozen hilabeteetan iritsiko dela, "otsailean edo martxoan".
Itunpeko hezkuntzako langileak, patronalarekin lortutako akordioak betetzea aldarri
ELAk adierazi du berak deitutako grebarekin bat egin zezaketen langileen herenak lanuztea egin duela. CCOO, Steilas, LAB eta UGT sindikatuek elkarretaratzeak egin dituzte eskola-orduen murrizketari buruzko epaiketa egin den epaitegiaren aurrean.
ELAk eta LABek espero dute auzitegiak LGS propioa "negoziatzera zigortuko" duela Confebask
Nolanahi ere, sindikatuek adierazi dute mobilizazioak "LGS propioa lortzeko aukera" benetan zehaztuko du, eta martxoaren 17ko greba orokorrean parte hartzeko deia egin dute. Confebaskek, bere aldetik, Euskadiko langile guztientzako LGS propioa "ez dela negoziagarria" defendatu du, "arau-tresna" dela argudiatuta.
EAEko langile publikoek urtarrilean jasoko dituzte iazko soldata igoerari dagozkion atzerapenak
Halaber, otsaileko nominatik aurrera 2026. urteari dagokion % 1,5eko soldata igoera aplikatuko zaie.