El Gobierno Vasco gestiona más de 11.000 permisos de trabajo en seis meses tras asumir la competencia

El Gobierno Vasco ha gestionado 11.171 autorizaciones de trabajo en los seis meses transcurridos desde que asumió la competencia para tramitar estos permisos a personas extranjeras. La gestión recae en el Departamento de Trabajo y Empleo, que desde entonces se encarga de resolver las solicitudes vinculadas al acceso al mercado laboral.

Según los datos facilitados por el Ejecutivo, el 85 % de las autorizaciones concedidas corresponde a personas que ya vivían en Euskadi en situación administrativa irregular y que han regularizado su situación tras encontrar un empleo. En estos casos, se trata principalmente de autorizaciones por circunstancias excepcionales, vinculadas al arraigo sociolaboral.

Por otro lado, alrededor del 10 % de los permisos tramitados se refiere a personas contratadas en sus países de origen por empresas radicadas en Euskadi, dentro de los procedimientos de contratación internacional.

De cara a 2026, el Gobierno Vasco prevé que el número de autorizaciones se duplique, en línea con la consolidación de la nueva competencia y el aumento de la demanda por parte del tejido empresarial vasco. El Ejecutivo subraya que esta gestión directa permite una mayor agilidad administrativa y una mejor adecuación a las necesidades del mercado laboral en Euskadi.