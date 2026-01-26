PERMISOS DE TRABAJO
El Gobierno Vasco gestiona más de 11.000 permisos de trabajo en seis meses tras asumir la competencia

La mayoría de las autorizaciones concedidas desde julio corresponden a personas extranjeras que ya residían en Euskadi en situación irregular y han accedido a un empleo. El Ejecutivo prevé que el volumen se duplique a lo largo de 2026.
Foto: Europa Press
Euskaraz irakurri: Eusko Jaurlaritzak 11.000 lan-baimen baino gehiago kudeatzen ditu sei hilabetean
El Gobierno Vasco ha gestionado 11.171 autorizaciones de trabajo en los seis meses transcurridos desde que asumió la competencia para tramitar estos permisos a personas extranjeras. La gestión recae en el Departamento de Trabajo y Empleo, que desde entonces se encarga de resolver las solicitudes vinculadas al acceso al mercado laboral.

Según los datos facilitados por el Ejecutivo, el 85 % de las autorizaciones concedidas corresponde a personas que ya vivían en Euskadi en situación administrativa irregular y que han regularizado su situación tras encontrar un empleo. En estos casos, se trata principalmente de autorizaciones por circunstancias excepcionales, vinculadas al arraigo sociolaboral.

Por otro lado, alrededor del 10 % de los permisos tramitados se refiere a personas contratadas en sus países de origen por empresas radicadas en Euskadi, dentro de los procedimientos de contratación internacional.

De cara a 2026, el Gobierno Vasco prevé que el número de autorizaciones se duplique, en línea con la consolidación de la nueva competencia y el aumento de la demanda por parte del tejido empresarial vasco. El Ejecutivo subraya que esta gestión directa permite una mayor agilidad administrativa y una mejor adecuación a las necesidades del mercado laboral en Euskadi.

