Eusko Jaurlaritzak 11.000 lan-baimen baino gehiago kudeatu ditu sei hilabetean
Uztailetik emandako baimen gehienak Euskadin egoera "irregularrean" bizi eta enplegua lortu duten atzerritarrei dagozkie. Jaurlaritzak aurreikusi du kopurua bikoiztu egingo dela 2026an.
Eusko Jaurlaritzak 11.171 lan-baimen kudeatu ditu, baimen horiek atzerritarrei izapidetzeko eskumena hartu zuenetik sei hilabete garrenean. Lan eta Enplegu Sailak kudeatzen ditu baimen horiek, eta, ordutik, sail hori arduratzen da lan-merkatura sartzearekin lotutako eskaerak ebazteaz.
Jaurlaritzak emandako datuen arabera, baimenen % 85 Euskadin egoera administratibo "irregularrean" bizi ziren eta lana aurkitu ondoren beren egoera erregularizatu duten pertsonei dagozkie. Kasu horietan, salbuespenezko zirkunstantzien ondoriozko baimenak dira, errotze soziolaboralarekin lotutakoak.
Bestalde, izapidetutako baimenen % 10 inguru Euskadin kokatutako enpresek beren jatorrizko herrialdeetan kontratatutako langileei dagozkie, nazioarteko kontratazio-prozeduren barruan.
2026ari begira, Eusko Jaurlaritzak aurreikusi du baimenen kopurua bikoiztu egingo dela, konpetentzia bertan sendotzearekin eta euskal enpresa-sarearen eskaria handitzearekin batera. Gobernuak azpimarratu du kudeaketa zuzenean egiteak administrazio-bizkortasun handiagoa eta Euskadiko lan-merkatuaren beharretara hobeto egokitzea ahalbidetzen duela.
Zure interesekoa izan daiteke
Estatutu Marko berrirako akordioa lortu dute Osasun Ministerioak eta sindikatuek, baina Euskadiko Medikuen Sindikatuak ez du bat egingo
22 urte berritu gabe zeramatzan Estatutu Marko berria onartzeko akordioa lortu dute astelehen honetan Espainiako Gobernuko Osasun Ministerioak eta Negoziazio Eremuko sindikatuek (SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT eta CSIF). Euskadiko Medikuen Sindikatuko iturriek adierazi dutenez, ez dute bere burua akordio horretan "ordezkatuta" sentitzen, eta, beraz, litekeena da otsailaren 16tik hilabeteko greba-deialdiari eustea.
Hainbat enpresa batu dira Astore erosteko egin duten enkantera
Ternua taldeko ehungintza enpresa erosteko interesa agertu duten enpresa horiek beren eskaintza egin dute notario aurrean. Ebazpena urtarrila amaitu aurretik ezagutuko dela espero da.
EDA Drinks & Wine Campusaren Guardiako egoitza eraikitzen hasi da
Basque Culinary Centerren EDA Drinks & Wine Campusak Gasteizen eta Guardian izango dituen bi egoitzak aldi berean eraikiko dituzte, 18 milioiko inbertsioarekin. Helburua 2027-2028 ikasturtetik aurrera ikasleak jasotzen hastea da. Guardiako eraikinak 3.000 metro koadro erabilgarri inguru izango ditu.
EAEk % 6,3ko langabezia-tasarekin itxi zuen 2025a
Eustat Euskal Estatistika Erakundeak Biztanleria Jardueraren Arabera Sailkatzeko Inkesta (BJA) argitaratu du ostiral honetan. Bertan adierazten denez, urtearen amaieran langabezia-tasa puntu erdi jaitsi da 2025eko hirugarren hiruhilekoarekin alderatuta, hau da, 5.600 langabe gutxiago daude.
Langile bat larri zauritu da Zamudion, lan istripu batean
Ezbeharra 08:30ean gertatu da, Ugaldeguren industrialdeko enpresa batean. Antza denez, altzairuzko pieza batek azpian harrapatu du, eta larri eraman dute ospitalera.
Euskadik turismo eskaintza zabala aurkeztu du FITURen
EUSTATen arabera, Euskadik ia 4 milioi bisita izan ditu azken urtean, aurreko urtean baino % 3,5 gehiago. Gaualdiak ere beste horrenbeste igo dira. Jaurlaritzako Turismo saileko arduradunek "positibotzat" jo dituzte datu horiek.
3,9 milioi ostatu-gau egin dira 2025ean EAEko hoteletan, 2024an baino % 3,5 gehiago
2025ean zazpi milioi gaualdi baino gehiago egin ziren EAEko hoteletan, horietatik % 46 Bizkaian, eta % 41, Gipuzkoan. Araban, berriz, urteartean % 2,7ko jaitsiera izan da.
Otsailaren 16tik aurrera, medikuak astebete geldituko dira hilabetero, estatutu propioa eskatzeko
Lanuzte horietarako adostutako formatua hilabetero astebeteko greba egitea da; zehazki, otsailaren 16tik 20ra, martxoaren 16tik 20ra, apirilaren 27tik 30era, maiatzaren 18tik 22ra eta ekainaren 15etik 19ra daude deituta.
ENBA: "Aurrerapausoa da, baina borroka gogorrena Europako Parlamentuak ituna berresteko bozketa izango da"
Xabier Iraola ENBA baserritarren sindikatuko koordinatzailearen ustez, Europako Parlamentuaren erabakiak Mercosurrekiko ituna atzeratuko du, "aurrerapauso bat da”, eta sektorearen interesen alde mobilizatu diren pertsona guztiak zoriondu ditu. Hala ere, ohartarazi du Europako Parlamentuaren bozketa datozen hilabeteetan iritsiko dela, "otsailean edo martxoan".