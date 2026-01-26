LAN-BAIMENAK
Eusko Jaurlaritzak 11.000 lan-baimen baino gehiago kudeatu ditu sei hilabetean

Uztailetik emandako baimen gehienak Euskadin egoera "irregularrean" bizi eta enplegua lortu duten atzerritarrei dagozkie. Jaurlaritzak aurreikusi du kopurua bikoiztu egingo dela 2026an.

Argazkia: Europa Press
EITB

Eusko Jaurlaritzak 11.171 lan-baimen kudeatu ditu, baimen horiek atzerritarrei izapidetzeko eskumena hartu zuenetik sei hilabete garrenean. Lan eta Enplegu Sailak kudeatzen ditu baimen horiek, eta, ordutik, sail hori arduratzen da lan-merkatura sartzearekin lotutako eskaerak ebazteaz.

Jaurlaritzak emandako datuen arabera, baimenen % 85 Euskadin egoera administratibo "irregularrean" bizi ziren eta lana aurkitu ondoren beren egoera erregularizatu duten pertsonei dagozkie. Kasu horietan, salbuespenezko zirkunstantzien ondoriozko baimenak dira, errotze soziolaboralarekin lotutakoak.

Bestalde, izapidetutako baimenen % 10 inguru Euskadin kokatutako enpresek beren jatorrizko herrialdeetan kontratatutako langileei dagozkie, nazioarteko kontratazio-prozeduren barruan.

2026ari begira, Eusko Jaurlaritzak aurreikusi du baimenen kopurua bikoiztu egingo dela, konpetentzia bertan sendotzearekin eta euskal enpresa-sarearen eskaria handitzearekin batera. Gobernuak azpimarratu du kudeaketa zuzenean egiteak administrazio-bizkortasun handiagoa eta Euskadiko lan-merkatuaren beharretara hobeto egokitzea ahalbidetzen duela.

