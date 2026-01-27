Euskadi cierra 2025 con 28.700 ocupados más y la tasa de paro baja al 7,50 %

Euskadi ha cerrado 2025 con 28.700 ocupados más, hasta alcanzar 1.009.500 trabajadores, mientras la cifra de parados descendió en 5.400 (-6,19 %) y la tasa se situó en el 7,50 % frente al 8,17 % con el que terminó 2024.

Según la Encuesta de Población Activa, el número de ocupados subió en el cuarto trimestre en 8.300 personas respecto a los tres meses anteriores (0,83 %) y el paro se incrementó en 6.600 personas (8,84 %) mientras la tasa del 7,50 % sitúa a la Comunidad Autónoma Vasca como la tercera más baja por detrás de Cantabria (6,77 %) y Comunidad de Madrid (7,04 %).

En el conjunto de España el mercado laboral sumó 605.400 empleos en 2025, hasta alcanzar un nuevo récord con 22,46 millones de ocupados, mientras que la tasa de paro se redujo al 9,93 %, lo que la sitúa por debajo del 10 % por primera vez desde el inicio de 2008.