ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Euskadi cierra 2025 con 28.700 ocupados más y la tasa de paro baja al 7,50 %

Según la Encuesta de Población Activa, el número de ocupados subió en el cuarto trimestre en 8.300 personas respecto a los tres meses anteriores (0,83 %) y el paro se incrementó en 6.600 personas (8,84 %). Navarra ha cerrado 2025 con 28.100 desempleados lo que representa un incremento del 24,78 %, 5.600 parados más.

BOL01 SANTA CRUZ (BOLIVIA) 12/01/2026.- Una persona realiza trabajos de restauración en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera este lunes, en Santa Cruz (Bolivia). El presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Fernando Costa, ratificó que el partido amistoso internacional entre Bolivia y México se disputará "sí o sí" el próximo 25 de enero en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera, pese a que las obras de reparación del estadio aún se encuentran en ejecución. EFE/Juan Carlos Torrejon
Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Euskadik 2025 itxi du 28.700 landun gehiagorekin eta langabezia-tasa % 7,50era jaitsi da
author image

Agencias | EITB

Última actualización

 Euskadi ha cerrado 2025 con 28.700 ocupados más, hasta alcanzar 1.009.500 trabajadores, mientras la cifra de parados descendió en 5.400 (-6,19 %) y la tasa se situó en el 7,50 % frente al 8,17 % con el que terminó 2024.

Según la Encuesta de Población Activa, el número de ocupados subió en el cuarto trimestre en 8.300 personas respecto a los tres meses anteriores (0,83 %) y el paro se incrementó en 6.600 personas (8,84 %) mientras la tasa del 7,50 % sitúa a la Comunidad Autónoma Vasca como la tercera más baja por detrás de Cantabria (6,77 %) y Comunidad de Madrid (7,04 %).

En el conjunto de España el mercado laboral sumó 605.400 empleos en 2025, hasta alcanzar un nuevo récord con 22,46 millones de ocupados, mientras que la tasa de paro se redujo al 9,93 %, lo que la sitúa por debajo del 10 % por primera vez desde el inicio de 2008. 

Por su parte, Navarra ha cerrado 2025 con 28.100 desempleados lo que representa un incremento del 24,78 %, 5.600 parados más, que el año anterior y con 319.300 ocupados, que suponen un incremento del 0,11 %.

En el cuarto trimestre del año la cifra de desempleados ha aumentado en relación con el periodo anterior un 13,95 %, 3.400 desempleados más, según los datos de la Encuesta de Población Activa.

La cifra de ocupados se sitúa en 319.300, 5.400 más, lo que representa un incremento del 1,71 % respecto al trimestre anterior y un aumento del 0,11 % en relación con el mismo periodo del año anterior.

Trabajo Paro Economía

Te puede interesar

GRAFCAV7646. BILBAO, 12/12/2025.- Un momento de la concentración ante el ambulatorio de Basurto , en Bilbao convocada por el Sindicato Médico de Euskadi en el cuarto día de huelga del colectivo. EFE/Luis Tejido
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Sanidad y sindicatos llegan a un acuerdo para aprobar un nuevo Estatuto Marco, pero el Sindicato Médico de Euskadi rechaza sumarse

El texto pactado termina con las guardias de 24 horas, reduciéndolas a 17, instaura oposiciones cada dos años y procedimientos de movilidad voluntaria abiertos y anuale y limita el horario semanal a 45 horas, entre otros avances. Fuentes del Sindicato Médico de Euskadi han asegurado que no se sienten "representados" por el acuerdo por lo que, previsiblemente, se mantiene la convocatoria de huelga de una semana al mes desde el 16 de febrero.

Cargar más
Publicidad
X