Aurreko urtean baino 28.700 pertsona gehiagok dute lana Euskadin 2025 amaieran eta langabezia-tasa % 7,50era jaitsi da

Biztanleria Aktiboaren Inkestaren arabera, laugarren hiruhilekoan 8.300 landun gehiago zeuden aurreko hiru hilabeteekin alderatuta ( % 0,83), eta langabezia 6.600 pertsonatan hazi zen ( % 8,84). Nafarroak 28.100 langaberekin amaitu du 2025, hau da, % 24,78 egin du gora, 5.600 langabe gehiago.

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Euskadik 28.700 landun gehiagorekin itxi du 2025, 1.009.500 landunera iritsiz; langabeen kopurua  berriz, jaitsi egin zen, 5.400 (-%6,19), eta tasa % 7,50ekoa izan zen, 2024an % 8,17koa izan zen bitartean.

Biztanleria Aktiboaren Inkestaren arabera, laugarren hiruhilekoan 8.300 landun gehiago izan ziren aurreko hiru hilabeteen aldean ( % 0,83), eta 6.600 langabe gehiago ( % 8,84). % 7,50eko tasaren arabera, Euskal Autonomia Erkidegoa da tasa gutxien dutenetik hirugarrena, Kantabriaren ( % 6,77) eta Madrilgo Erkidegoaren ( % 7,04) atzetik.

Espainia osoan, lan-merkatuak 605.400 enplegu lortu zituen 2025ean, eta errekor berria ezarri zen, 22,46 milioi landunekin; langabezia-tasa, berriz, % 9,93ra jaitsi da, eta horrek % 10etik behera kokatu du, 2008. urtea hasi zenetik lehen aldiz. 

Bestalde, Nafarroak 28.100 langaberekin itxi du 2025, hau da, aurreko urtean baino % 24,78 gehiago (5.600 langabe gehiago) eta 319.300 landunekin ( % 0,11 gora).

Biztanleria Aktiboaren Inkestaren datuen arabera, urteko laugarren hiruhilekoan langabeen kopurua % 13,95 igo da, hau da, 3.400 langabe gehiago.

Lana duten pertsonen kopurua 319.300 da, 5.400 gehiago; hau da, aurreko hiruhilekoaren aldean % 1,71 gehiago eta aurreko urteko aldi beraren aldean % 0,11 gehiago.

Lana Langabezia Ekonomia

