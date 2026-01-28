Agricultores y ganaderos de Álava y Treviño realizan una tractorada de protesta en Lakua contra el acuerdo de Mercosur
Convocados por UAGA y ATACA, el sector primario alavés se ha movilizado también contra los parques solares proyectados en suelo agrícola del territorio.
Pepsico anuncia un nuevo ERE en su red comercial que afecta a los tres centros vascos
Los cierres corresponderían a su red de distribución directa a bares, locales de restauración, supermercados pequeños y tiendas de alimentación que opera en Bilbao, San Sebastián y Vitoria-Gasteiz.
El Gobierno Vasco ve "netamente positivo" para la industria de Euskadi el acuerdo UE-India
Que Europa teja alianzas en pos de un intercambio comercial "es un modelo que, como vascos, como nación exportadora, nos viene muy bien", ha defendido el consejero vasco de Industria Mikel Jauregi.
El Gobierno Vasco propondrá al Ejecutivo español "revisar las distorsiones" que encarecen la factura energética de la industria
El consejero de Industria, Mikel Jauregi, por un lado, pide medidas fiscales como la supresión del impuesto del 7 % a la generación eléctrica; por otro lado, la exención de los peajes de Transporte & Distribución (T&D) del 80 % para los consumidores electro intensivos. Además, llama a acelerar la generación eléctrica renovable porque da "un poco de vergüenza" que Euskadi esté en un 7 %.
Mercadona consolida en 2025 su liderazgo al frente de la distribución con una cuota de casi el 30 %
El primer puesto en el comercio electrónico de gran consumo (alimentos e higiene) es para Amazon, con una cuota del 36,6 %. Las grandes superficies y cadenas de alimentación de Euskadi aumentaron un 0,9 % sus ventas en 2025 respecto del año anterior.
El oro alcanza un nuevo récord por encima de los 5260 dólares la onza
Los expertos explican que este metal se ha convertido en un activo esencial de diversificación que se justifica en la progresiva desdolarización de los bancos centrales y como activo refugio ante las tensiones geopolíticas.
Pensionistas convocan manifestaciones este jueves ante las sedes del PP por su rechazo a la subida de las pensiones
Las manifestaciones serán a las 12:00 horas de este jueves en la Plaza Bizkaia de Bilbao, la calle Plazaola de Pamplona, la calle Olagibel de Vitoria-Gasteiz y la calle Illunbe de San Sebastián.
Será noticia: Reunión Pradales-Sánchez, reunión de la mesa de segregación escolar y tractoradas en Vitoria y la Ribera navarra
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
Tractoradas hoy en Vitoria-Gasteiz y cortes de carreteras en la Ribera Navarra contra el acuerdo UE-Mercosur
Las protestas del sector primario se extienden este miércoles por Álava y Navarra, con movilizaciones contra el acuerdo comercial con Mercosur y, en el caso alavés, también contra los parques solares proyectados en suelo agrícola.
¿Qué pasará con las pensiones después de que el Congreso haya rechazado su subida?
El PP, Vox y Junts han votado en contra del decreto del ‘escudo social’, que incluía la subida de pensiones junto a otras medidas con las que no están de acuerdo, como la moratoria de los desahucios para familias vulnerables.