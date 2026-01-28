Vitoria-Gasteiz
Agricultores y ganaderos de Álava y Treviño realizan una tractorada de protesta en Lakua contra el acuerdo de Mercosur

Agricultores y ganaderos de Álava y Treviño realizan una tractorada de protesta en Lakua contra el acuerdo de Mercosur
18:00 - 20:00
Convocados por UAGA y ATACA, el sector primario alavés se ha movilizado también contra los parques solares proyectados en suelo agrícola del territorio. 

El Gobierno Vasco propondrá al Ejecutivo español "revisar las distorsiones" que encarecen la factura energética de la industria

El consejero de Industria, Mikel Jauregi, por un lado, pide medidas fiscales como la supresión del impuesto del 7 % a la generación eléctrica; por otro lado, la exención de los peajes de Transporte & Distribución (T&D) del 80 % para los consumidores electro intensivos. Además, llama a acelerar la generación eléctrica renovable porque da "un poco de vergüenza" que Euskadi esté en un 7 %.

