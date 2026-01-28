Agricultores y ganaderos de Álava y Treviño realizan una tractorada de protesta en Lakua contra el acuerdo de Mercosur

El consejero de Industria, Mikel Jauregi, por un lado, pide medidas fiscales como la supresión del impuesto del 7 % a la generación eléctrica; por otro lado, la exención de los peajes de Transporte & Distribución (T&D) del 80 % para los consumidores electro intensivos. Además, llama a acelerar la generación eléctrica renovable porque da "un poco de vergüenza" que Euskadi esté en un 7 %.