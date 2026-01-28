Vitoria-Gasteiz
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Arabako laborariek traktorada-protesta egin dute Lakuan, Mercosurrekiko akordioaren aurka

Agricultores y ganaderos de Álava y Treviño realizan una tractorada de protesta en Lakua contra el acuerdo de Mercosur
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

UAGA eta ATACA elkarteek deituta, mobilizazioa egin dute Eusko Jaurlaritzaren egoitzaraino, Lakuan, Gasteizen. Gainera, Arabako nekazaritza eremuetan eguzki-parkeak egiteko proiektuen aurka ere protesta egin dute.

Nekazaritza Abeltzaintza Araba Euskal Autonomia Erkidegoa Gasteiz Ekonomia

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X