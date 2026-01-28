El Gobierno Vasco propondrá al Ejecutivo español "revisar las distorsiones" que encarecen la factura energética de la industria

El consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno Vasco, Mikel Jauregi, propondrá al Gobierno español revisar las "distorsiones" que encarecen la factura energética y que limitan la competitividad de la industria.

También ha abogado por acelerar inversiones en infraestructuras y en tecnología energética para reducir los costes eléctricos que pueden llegar a ser, para la industria vasca, un 165 % más caros que en Francia y un 35 % más que Alemania.

Jauregi ha hecho estas consideraciones en el tercer encuentro del Foro Gran Vía, espacio de diálogo impulsado por la Fundación Bancaria BBK.

Tras asegurar que la factura eléctrica del sector electro intensivo vasco puede suponer hasta el 50 % de los costes de producción, el consejero ha subrayado que "cualquier variación tiene un impacto terrible en la competitividad" de la industria de Euskadi. "Debemos cambiar esta realidad", ha subrayado.

En concreto, Jauregi ha propuesto varias medidas para simplificar la factura y reducir el coste final a que debe hacer frente la industria en el Estado. Por un lado, medidas fiscales como la supresión del impuesto del 7 % a la generación eléctrica y por otro lado, la exención de los peajes de Transporte & Distribución (T&D) del 80 % para los consumidores electro intensivos.

Asimismo, Jauregi ha realizado un llamamiento a acelerar la generación eléctrica renovable porque da "un poco de vergüenza, como europeos", que Euskadi esté en un 7 %.

