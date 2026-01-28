Jaurlaritzak industriaren faktura energetikoa merkatzeko neurriak proposatuko dizkio Espainiako Gobernuari
Mikel Jauregi Industria sailburuak proposatu du, batetik, elektrizitate sorkuntzari % 7ko zerga kentzea eta, bestetik, kontsumitzaile elektro intentsiboak garraio eta banaketako bidesarietatik % 80an salbuestea.
Mikel Jauregi Eusko Jaurlaritzako Industria, Trantsizio Energetiko eta Jasangarritasuneko sailburu berriak Espainiako Gobernuari proposatuko dio industriaren faktura energetikoa garestitzen duten "distortsioak" berrikustea.
Espainiar Estatuan industriak elektrizitateagatik ordaintzen duen prezioa Frantzian baino % 165 eta Alemanian baino % 35 handiagoa da, Jauregiren arabera, eta horrek industriaren lehiakortasuna mugatzen du.
Jauregik BBK Fundazioak Bilbon antolatu duen Gran Via foroan parte hartu du eta bertan egin ditu adierazpen horiek.
Industriaren faktura elektrikoa produkzio kostuen % 50 ere izan datekeela nabarmendu du sailburuak. Horregatik, fakturan egindako "edozein aldaketak" lehiakortasunean eragin handia duela gaineratu du.
Zehazki, Jauregik proposatu du, batetik, elektrizitate sorkuntzari % 7ko zerga kentzea eta, bestetik, kontsumitzaile elektro intentsiboak garraio eta banaketako bidesarietatik % 80an salbuestea.
Bestalde, energia berriztagarriaren ekoizpena bizkortzeko deia egin du Jauregik, Euskadi % 7an egoteak "lotsa" ematen duela iritzita.
Zure interesekoa izan daiteke
EB-India akordioa Euskadiko industriarentzat "erabat positibotzat" jo du Jaurlaritzak
Mikel Jauregi Eusko Jaurlaritzako Industria sailburuaren hitzetan, merkataritza-truke baten alde aliantzak egiteko Europako duen eredua "oso ondo datorkigu, nazio esportatzaile garen aldetik".
Mercadonak banaketaren sektorearen gailurrean jarraitu du 2025ean, % 30eko kuotarekin
Kontsumo handiko merkataritza elektronikoan (elikagaiak eta higienea) lehen postua Amazonentzat da, % 36,6ko kuotarekin. EAEko azalera handietako eta elikadura kate handietako salmentak % 0,9 hazi ziren 2025ean, aurreko urtearekin alderatuta.
Urre ontzaren prezioak 5.260 dolarrak gainditu ditu, eta errekorra ezarri
Adituek azaldu dutenez, metal hori dibertsifikaziorako funtsezko aktibo bihurtu da, banku zentralen desdolarizazio progresiboan kokatzen da eta tentsio geopolitikoen aurrean babes-aktibo gisa justifikatzen da.
Pentsiodunek manifestazioak deitu dituzte ostegun honetan PPren egoitzen aurrean, pentsioak igotzearen kontra bozkatu duelako
Manifestazioak 12:00etan izango dira, Bilboko Bizkaia Plazan, Donostiako Illunbe kalean, Gasteizko Olagibel kalean eta Iruñeko Plazaola kalean.
Albiste izango dira: Pradales-Sanchez bilera, eskola-segregazio mahaiaren bilera eta traktoreak kalera Gasteizen eta Nafarroako Erriberan
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Nekazariek traktoreak aterako dituzte kalera gaur, Gasteizen, eta errepide mozketak izango dira Erriberan, EB-Mercosur akordioaren aurka
Lehen sektorearen protestak Araban eta Nafarroan izango dira gaur, eta mobilizazioak egingo dituzte Mercosurrekin egindako merkataritza-akordioaren aurka. Arabaren kasuan, ekazaritza-lurretan proiektatutako eguzki-parkeen aurka ere mobilizatuko dira.
Zer gertatuko da pentsioekin, Kongresuak igoera baztertu ondoren?
PPk, Voxek eta Juntsek babes sozialerako neurriak jasotzen zituen dekretuaren aurka bozkatu dute. Izan ere, horretan pentsioen igoera eta beste neurri batzuk jasotzen ziren.
Euskadiko, Kataluniako eta Galiziako sindikatu abertzaleek bat egin dute gutxieneko soldata propioa eskatzeko
Erakunde sindikalek Langileen Estatutuaren erreforma bultzatzea adostu dute, gutxieneko soldata propioak ezartzeko, Estatukoaren gainetik, lurralde bakoitzeko errealitate ekonomikora egokituta.
Lakuntza: "Gutxieneko soldata deszentralizatu dezagun"
Martxoaren 17ko greba orokorrera begira, hainbat sindikatuk prentsaurrekoa eman dute hura babestu eta datozen asteko ekimenak ezagutzera emateko. ELAko Mitxel Lakuntza, LABeko Garbiñe Aranburu, Steilas eta Etxaldeko ordezkariak izan dira bertan.