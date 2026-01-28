INDUSTRIA
Jaurlaritzak industriaren faktura energetikoa merkatzeko neurriak proposatuko dizkio Espainiako Gobernuari

Mikel Jauregi Industria sailburuak proposatu du, batetik, elektrizitate sorkuntzari % 7ko zerga kentzea eta, bestetik, kontsumitzaile elektro intentsiboak garraio eta banaketako bidesarietatik % 80an salbuestea. 

Mikel Jauregi

Mikel Jauregi, gaur, Gran Via foroan. Argazkia: EFE

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Mikel Jauregi Eusko Jaurlaritzako Industria, Trantsizio Energetiko eta Jasangarritasuneko sailburu berriak Espainiako Gobernuari proposatuko dio industriaren faktura energetikoa garestitzen duten "distortsioak" berrikustea. 

Espainiar Estatuan industriak elektrizitateagatik ordaintzen duen prezioa Frantzian baino % 165 eta Alemanian baino % 35 handiagoa da, Jauregiren arabera, eta horrek industriaren lehiakortasuna mugatzen du. 

Jauregik BBK Fundazioak Bilbon antolatu duen Gran Via foroan parte hartu du eta bertan egin ditu adierazpen horiek. 

Industriaren faktura elektrikoa produkzio kostuen % 50 ere izan datekeela nabarmendu du sailburuak. Horregatik, fakturan egindako "edozein aldaketak" lehiakortasunean eragin handia duela gaineratu du. 

Zehazki, Jauregik proposatu du, batetik, elektrizitate sorkuntzari % 7ko zerga kentzea eta, bestetik, kontsumitzaile elektro intentsiboak garraio eta banaketako bidesarietatik % 80an salbuestea. 

Bestalde, energia berriztagarriaren ekoizpena bizkortzeko deia egin du Jauregik, Euskadi % 7an egoteak "lotsa" ematen duela iritzita. 

Eusko Jaurlaritza Industria Ekonomia

