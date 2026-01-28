El Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria ha llamado a las personas pensionistas a manifestar este próximo jueves su "rechazo e indignación" ante las sedes del PP, formación que "ha anulado, con su voto en el Congreso, —junto con Vox y Junts— la subida de las pensiones". Las manifestaciones serán a las 12:00 horas en la Plaza Bizkaia de Bilbao, la calle Olagibel de Vitoria-Gasteiz y la calle illunbe de San Sebastián.

"Es inaceptable votar en contra de la revalorización de las pensiones y es indecente que este derecho sea moneda de cambio en las disputas partidistas. Garantizar el poder adquisitivo de las pensiones no puede depender de la votación anual del Congreso. No vamos a permitir ni un paso atrás en lo conseguido y la indignación de las personas pensionistas volverá a llenar las calles", ha indicado en un comunicado.

En este sentido, ha exigido la revalorización automática de las pensiones y el restablecimiento de la paga de final de año (la paguilla) para compensar la posible pérdida anual del poder adquisitivo de las pensiones, así como una mejora sustancial de las pensiones mínimas que, a pesar de la subida, siguen siendo "miserables".

Además, ha reclamado equiparar la pensión mínima al salario mínimo interprofesional, para impedir la "cronificación de la brecha de género y la insuficiencia de ingresos" para las personas mayores que, tras toda una vida de trabajo, ven cómo se deterioran "año tras año" sus condiciones de vida. Según sus datos, hay 168 966 personas pensionistas en Euskadi y 51 103 en Navarra con ingresos inferiores al SMI.