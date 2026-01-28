Pentsiodunek manifestazioak deitu dituzte ostegun honetan PPren egoitzen aurrean, pentsioen igoera baliogabetzeagatik
Manifestazioak 12:00etan izango dira, Bilboko Bizkaia Plazan, Donostiako Illunbe kalean, Gasteizko Olagibel kalean eta Iruñeko Plazaola kalean.
Euskal Herriko Pentsiodunen Mugimenduak ostegun honetan (hilak 29) PPren egoitzen aurrean "gaitzespena eta haserrea" adierazteko deia egin die pentsiodunei. Izan ere, PPk (Vox, Junts eta UPN alderdiekin batera) pentsioen igoeraren aurka bozkatu zuen, atzo, Diputatuen Kongresuan egindako bozketan.
Manifestazioak 12:00etan izango dira, Bilboko Bizkaia Plazan, Donostiako Illunbe kalean, Gasteizko Olagibel kalean eta Iruñeko Plazaola kalean.
"Onartezina da pentsioak handitzearen aurka bozkatzea, eta lotsagarria da eskubide hori trukerako txanpon izatea alderdien arteko eztabaidetan. Pentsioen erosahalmena bermatzea ezin da Kongresuaren urteko bozketaren mende egon. Ez dugu atzerapausorik onartuko lortutakoari dagokionez, eta pentsiodunen haserreak kaleak beteko ditu berriro", adierazi du Euskal Herriko Pentsiodunen Mugimenduak ohar batean.
Ildo horretan, pentsioen "errebalorizazio automatikoa" eta urte amaierako ordainsaria "berrezartzea" eskatu dute erosahalmenaren galera "orekatzeko".
Bestalde, gutxieneko pentsioa lanbide arte gutxieneko soldatarekin "parekatzea" exijitu dute "genero arrakalaren kronifikazioa eta diru sarrera eskasia" eragozteko. Pentsiodunek emandako datuen arabera, gaur egun Hego Euskal Herriko 220.069 pentsiodunek (168.966 EAEn eta 51.103 Nafarroan) lanbide arteko gutxieneko soldatatik beherako diru-sarrerak dituzte.
Zure interesekoa izan daiteke
Urreak errekor berria lortu du eta ontzaren prezioak 5260 dolarrak gainditu ditu
Adituek azaldu dutenez, metal hori dibertsifikaziorako funtsezko aktibo bihurtu da, banku zentralen dolarrarekiko askatze progresiboan kokatzen da eta tentsio geopolitikoen aurrean babes-aktibo gisa justifikatzen da.
Albiste izango dira: Pradales-Sanchez bilera, eskola-segregazio mahaiaren bilera eta traktoreak kalera Gasteizen eta Nafarroako Erriberan
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Nekazariek traktoreak aterako dituzte kalera gaur Gasteizen eta errepide mozketak izango dira Erriberan EB-Mercosur akordioaren aurka
Lehen sektorearen protestak Araban eta Nafarroan izango dira gaur, eta mobilizazioak egingo dituzte Mercosurrekin egindako merkataritza-akordioaren aurka. Arabaren kasuan, ekazaritza-lurretan proiektatutako eguzki-parkeen aurka ere mobilizatuko dira.
Zer gertatuko da pentsioekin, Kongresuak igoera baztertu ondoren?
PPk, Voxek eta Juntsek babes sozialerako neurriak jasotzen zituen dekretuaren aurka bozkatu dute. Izan ere, horretan pentsioen igoera eta beste neurri batzuk jasotzen ziren.
Euskadiko, Kataluniako eta Galiziako sindikatu abertzaleek bat egin dute gutxieneko soldata propioa eskatzeko
Erakunde sindikalek Langileen Estatutuaren erreforma bultzatzea adostu dute, gutxieneko soldata propioak ezartzeko, Estatukoaren gainetik, lurralde bakoitzeko errealitate ekonomikora egokituta.
Lakuntza: "Gutxieneko soldata deszentralizatu dezagun"
Martxoaren 17ko greba orokorrera begira, hainbat sindikatuk prentsaurrekoa eman dute hura babestu eta datozen asteko ekimenak ezagutzera emateko. ELAko Mitxel Lakuntza, LABeko Garbiñe Aranburu, Steilas eta Etxaldeko ordezkariak izan dira bertan.
2025 amaieran aurreko urtean baino 28.700 pertsona gehiagok zuten lana Euskadin, eta langabezia-tasa % 7,50era jaitsi zen
Biztanleria Aktiboaren Inkestaren arabera, laugarren hiruhilekoan 8.300 landun gehiago zeuden aurreko hiru hilabeteekin alderatuta (% 0,83), eta 6.600 lagun gehiago egon ziren lanik gabe (% 8,84). Nafarroan 28.100 langabe zenbatu ziren 2025 amaieran, hau da, 5.600 langabe gehiago, hortaz, % 24,78 egin du gora datuak.
Nekazariek traktoreak aterako dituzte berriro kalera asteazkenean eta ostegunean Gasteizen
Buesa Arena pabilioitik abiatuko dira protestak bi egunotan, baina asteazkenekoa Eusko Jaurlaritzaren egoitzaren atarian amaituko da, eta ostegunekoa, berriz, Espainiako Gobernuak EAEn duen ordezkaritzaren aurrean.
Jasangarritasuna eta eskualdearen garapena uztartzeko premia azaleratu du entzute prozesuak Urdaibain
Guggenheimen proiektuaren harira abian jarritako entzute prozesuaren azken txostena aurkeztu du gaur Bizkaiko Aldundiak. Ondorioen artean, adostasun esparru bat nabarmendu dute: parte-hartzaile gehienak bat etorri dira biosfera babesteko eta eskualdeko eredu sozioekonomikoa birpentsatzeko beharra nabarmentzean.