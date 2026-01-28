PENTSIOAK
Pentsiodunek manifestazioak deitu dituzte ostegun honetan PPren egoitzen aurrean, pentsioen igoera baliogabetzeagatik

Manifestazioak 12:00etan izango dira, Bilboko Bizkaia Plazan, Donostiako Illunbe kalean, Gasteizko Olagibel kalean eta Iruñeko Plazaola kalean. 

Bilboko pentsiodunen manifestazioa. Artxiboko argazkia: EFE
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Euskal Herriko Pentsiodunen Mugimenduak ostegun honetan (hilak 29) PPren egoitzen aurrean "gaitzespena eta haserrea" adierazteko deia egin die pentsiodunei. Izan ere, PPk (Vox, Junts eta UPN alderdiekin batera) pentsioen igoeraren aurka bozkatu zuen, atzo, Diputatuen Kongresuan egindako bozketan. 

Manifestazioak 12:00etan izango dira, Bilboko Bizkaia Plazan, Donostiako Illunbe kalean, Gasteizko Olagibel kalean eta Iruñeko Plazaola kalean. 

"Onartezina da pentsioak handitzearen aurka bozkatzea, eta lotsagarria da eskubide hori trukerako txanpon izatea alderdien arteko eztabaidetan. Pentsioen erosahalmena bermatzea ezin da Kongresuaren urteko bozketaren mende egon. Ez dugu atzerapausorik onartuko lortutakoari dagokionez, eta pentsiodunen haserreak kaleak beteko ditu berriro", adierazi du Euskal Herriko Pentsiodunen Mugimenduak ohar batean. 

Ildo horretan, pentsioen "errebalorizazio automatikoa" eta urte amaierako ordainsaria "berrezartzea" eskatu dute erosahalmenaren galera "orekatzeko". 

Bestalde, gutxieneko pentsioa lanbide arte gutxieneko soldatarekin "parekatzea" exijitu dute "genero arrakalaren kronifikazioa eta diru sarrera eskasia" eragozteko. Pentsiodunek emandako datuen arabera, gaur egun Hego Euskal Herriko 220.069 pentsiodunek (168.966 EAEn eta 51.103 Nafarroan) lanbide arteko gutxieneko soldatatik beherako diru-sarrerak dituzte.

